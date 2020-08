Tras reportar fallas, Spotify vuelve a funcionar con normalidad

Spotify estuvo caído en algunas partes del mundo poco menos de dos horas, según consta en los reportes del sitio DownDetector que reúne quejas presentadas por usuarios. Al parecer el inconveniente afectó especialmente a la costa este de Estados Unidos y Europa.

El pico de quejas se registró a las 12:45 GMT (9.45 hora Argentina). Los inconvenientes estuvieron vinculados a problemas para acceder a la página, así como para iniciar sesión y escuchar música en streaming.

“Estamos al tanto de que hay algunos inconvenientes y estamos chequeándolos. Los mantendremos informados”, publicaron desde la cuenta de Twitter Spotify Status, donde se dan a conocer novedades sobre el funcionamiento del servicio.

