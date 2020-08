https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.08.2020 - Última actualización - 17:23

17:20

Instituciones - Buenas noticias Rowing: entre obras y autorizaciones Merced a la aprobación de los respectivos protocolos sanitarios, los asociados de la tradicional entidad paranaense pudieron reencontrarse con varias de sus disciplinas individuales.

Sin dudas, es una muy buena noticia para la gran familia del Paraná Rowing Club: los socios ya pueden disfrutar de las dos piscinas climatizadas de la sede central del Parque General Urquiza de la capital entrerriana. Esto fue posible, tras recibir las autorizaciones gubernamentales pertinentes, luego de haber sido aprobados los protocolos sanitarios presentados por la institución.

Lógicamente, esta habilitación se suma a las ya recibidas de parte del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, para las actividades deportivas individuales sin contacto físico y al aire libre, como por ejemplo canotaje, remo, yachting y tenis. Además, se trabaja actualmente para lograr la autorización para otras, como por ejemplo el beach volley.

La ocasión resulta más que propicia para señalar que en los últimos meses, el Paraná Rowing Club concretó una serie de refacciones en diferentes sectores de sus instalaciones, que obviamente no hicieron más que ampliar las comodidades que sus asociados pueden disfrutar.

En lo que a natación respecta, a la pileta mediana se le realizó la reposición de azulejos, con su consiguiente repintado a nuevo. Además, en los vestuarios del sector de natatorios, se concretaron una serie de tareas específicas, entre las que vale señalar la impermeabilización y pintado de los techos; como así también la reposición de las barandas de seguridad en los accesos a vestuarios.

Por otra parte, no puede menos que destacarse la habilitación de un salón de usos múltiples en la cabecera sur de la piscina grande, a través de una iniciativa de la Subcomisión de Natación. El SUM cuenta con un lugar para guardar documentación; una oficina para reuniones; un espacio para charlas y reuniones deportivas; además de una cantina para ser utilizada en cualquier tipo de eventos.

Además...

Otro aspecto a puntualizar, es recordar que en mayo, junio, julio y agosto, el Paraná Rowing Club mantuvo los descuentos en la cuota societaria de todas las categorías, en virtud del complicado contexto sanitario generado por la pandemia de Covid-19. De este modo, la comisión directiva reafirmó su intención de redoblar esfuerzos en beneficio de todos.

Volviendo a las obras, hay algunas que no son demasiado visibles, pero sin embargo resutan clave para el normal desempeño de las actividades y el diario devenir del club.

Sobre el particular, la arquitecta María Luz Carbonell expresó: "A lo largo de los últimos años el club creció mucho en infraestructura, sumando superficies cubiertas: se construyeron quinchos y se aprovecharon espacios que antes no se utilizaban. Esto generó que los desagües pluviales existentes no fueran suficientes, ocasionando algunos inconvenientes cuando las lluvias eran importantes".

* "Por tal motivo, repensamos los desagües y encaramos una obra más grande, cómo la nueva cañería de desagüe del techo del gimnasio de básquetbol, que expulsa directamente el agua al cordón cuneta. También se realizó el acondicionamiento de la losa que ahora cubre el box de crossfit del gimnasio One (ex carpintería). Para corregir la pendiente y no sumar tanto peso a la losa existente se realizó una carpeta de un hormigón especial de densidad controlada. Se colocaron nuevos embudos y cañerías de PVC que se conectan a la red de cámaras existentes", agregó.

Por último, señaló que se limpió y revisó la totalidad del circuito de cámaras y cañerías pluviales existente en la sala de botes, para que todo funcione correctamente, más allá de las circuntancias.