Debate epistolar

Filtrado. Un grupo de directores, profesores y representantes legales de colegios secundarios públicos y privados hicieron llegar una carta a la subsecretaría de Educación. Los funcionarios deberían tomar nota.

A la subsecretaría de Educación y a los supervisores de la Regional tercera de ese ministerio llegó una carta que ojalá los funcionarios sepan valorar en su justa medida. La firman más de veinte directores, profesores y representantes legales de colegios secundarios públicos y privados.

El texto incluye una cita de Paulo Freire sobre el valor de la práctica educativa y su necesario reconocimiento. Luego expone alrededor de veinte ítems con sus "percepciones", que incluyen críticas, pedidos y propuestas a propósito de las decisiones del ministerio ante la pandemia.

Quienes firman escribieron esa misiva, "luego de escuchar en reiteradas reuniones los reclamos de los docentes de las instituciones que dirigimos".

Hay de todo, desde el disgusto por el uso de canales extraoficiales en las comunicaciones a las escuelas (muchas veces en horarios inexplicables o días no laborables), hasta el rechazo de criterios pedagógicos del ministerio como haber permitido que pasen de año los alumnos que no rindieron bien en febrero y se llevaron 4 o más materias. Así "se desvalorizaron los exámenes de febrero"; "no se beneficia pedagógicamente la trayectoria del estudiante que tanto resguardamos"; y se "complica el acompañamiento por parte de los docentes".

Advierten que existe una "desvalorización o deterioro de los roles de supervisores y directores a causa de la incertidumbre que se genera en torno a las directivas emanadas del Ministerio".

Lamentan la "falta de claridad en cuanto a los objetivos de la política educativa provincial", la "verticalidad de las decisiones desconociendo las voces de los agentes que están en el territorio" y "la multiplicidad y profusión de circulares emitidas desde el Ministerio, Subsecretaría de Educación Secundaria y Supervisión, que suelen llegar en horarios extraescolares y/o en días no laborables o feriados, y en las que se solicita elevar información y/o llevar a cabo acciones con carácter de urgencia, muchas veces contradictorias y/o confusas".