Entretelones de la política provincial Sain y su cruzada contra los chetos Filtrado. El ministro de Seguridad varias veces se refirió a los "chetos". Según él, lo son los drogadictos, los que viajan al exterior y traen el virus, y también un grupete de "chicos bien" mafiosos y delincuentes. Filtrado. El ministro de Seguridad varias veces se refirió a los "chetos". Según él, lo son los drogadictos, los que viajan al exterior y traen el virus, y también un grupete de "chicos bien" mafiosos y delincuentes.

Usó la palabra "chetos" para hablar de los consumidores y adictos a las drogas en Rosario, convencido de que solo una clase social las compra "por su elevado costo". (Los "no chetos" estarían fuera de la demanda de las sustancias prohibidas, de acuerdo con esa opinión desmentida por la estadística).

Antes, en marzo, los tweets del ministro fueron contra los argentinos que volvían del exterior, para que cumplan con la cuarentena de dos semanas obligatoria. Y vaticinaba: "si la solución depende de la clase alta y media estamos cagados". Y más adelante despotricaba: "No solo buscamos y traemos a estos chetos en aviones sino que usamos los kits de testeo en ellos, los que sería fundamental usar en asintomáticos para tener la exacta dimensión de nuestra emergencia con el virus. Tenemos pocos kits y los dedicamos a la clase alta".

Ahora, es el turno de "la mafia cheta de Rafaela" a propósito del abogado elegido por uno de los imputados en la causa por el juego ilegal en la ciudad de la que fue su intendente el gobernador Omar Perotti.

Esta vez, fue más allá. Dijo que uno de los imputados, Agustín Andereggen, ex funcionario del gobierno provincial anterior en el área de seguridad del ex Nodo Rafaela, integra "un grupo mafioso de chicos bien de la ciudad de Rafaela (...) Muchos de ellos tuvieron participación muy activa en hechos de violencia que se produjeron en la movilización de enero" que exigía (a la Casa Gris) seguridad". "Es un grupete mafioso que opera en Rafaela de chicos bien, de clase alta o de clase media. Hijos de profesionales acomodados pero delincuentes al fin. También los blanquitos que no viven en barrios populares que cometen delitos son delincuentes. No vamos a ser rápidos para calificar a los negritos de delincuentes y cuando personas de las clases media y alta cometen los mismos delitos, generalmente, atenuamos las consideraciones. Nosotros no tenemos esa lectura clasista", dijo en declaraciones a LT28.