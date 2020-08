Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Derecho a decir adiós

UNA LECTORA

"Quiero agradecer profundamente al diario El Litoral por el artículo que salió el 12/8, en páginas 10 y 11, sobre un derecho que es profundamente humano y que se obvió mucho en esta pandemia: el derecho a decir adiós. Así como cuando un ser humano llega a este mundo es recibido con tanto amor, con tanta alegría, expectativa, también tiene derecho al adiós, cuando va terminando el camino de su vida. Que Dios bendiga al Dr. De Diego y que los otros médicos que están trabajando lean este artículo, lo piensen y lo pongan en práctica. Muchas gracias".

Opinión

ERCILIO FERRI

"El interés colectivo no es jamás la suma de los intereses individuales. En el supuesto de que esta suma se pueda hacer, pongan ustedes solo a 10 científicos a discutir en torno a una mesa el más pequeño de los problemas y verán ustedes cómo no tardan en surgir 10 opiniones diferentes".

¿Cuándo pasa?

VECINOS DE Bº EL POZO

"Debemos apelar por este medio a la Municipalidad de Santa Fe, por el grave inconveniente de los colectivos. La Línea 2 que va hacia la costa este de Santa Fe, pasando por todos los barrios en los márgenes de la ruta, no tiene horarios fijos y nadie controla las frecuencias. El sistema 'Cuándo pasa?' no indica si ese colectivo va o viene del centro. Creemos que deberían tratar de brindar un buen servicio, porque debido a la pandemia circulan menos coches, y es exasperante esperar y esperar un colectivo que nunca pasa. Pedimos al señor intendente, que sabemos que es sensible a estas cosas, tenga a bien disponer que se revise el servicio que se brinda, para que el usuario sepa en qué momento puede tomar un ómnibus. Gracias".

Contaminación auditiva

DANIEL PINO

"Hoy muchos nos preguntamos si sería posible a través de la Municipalidad de Santa Fe, controlar los ruidos de los escapes de las motos. Tal vez, el área de Tránsito o algún departamento municipal, deberían arbitrar las medidas que esto requiere para poner límite a la contaminación ambiental. Es insoportable, en algunos casos, escuchar pasar una moto que tiene escape libre, o tiene el escape roto, y circulan sin ningún problema, cuando en realidad está haciendo un gran daño a la comunidad. Dice un dicho: no tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer. En realidad entiendo que a nadie le gusta escuchar el ruido ensordecedor de motos bramando, pero alguien tiene que poner límites. Seguramente corresponde a la Municipalidad".

Límite de velocidad

EDGARDO MARTELLI

"Leo con interés la noticia de que se implementara un límite de 30 Km/h en el casco céntrico. Recordemos que el código de tránsito es bien claro con el límite de velocidad en zonas urbanas. Concejales: pónganse a trabajar en cosas importantes: bacheo de los miles de cráteres en la ciudad, falta de pintura en las calles, control de infractores, motos, autos desvencijados, etc. No tantos cartelitos rimbombantes y más hechos. Gracias por el espacio".

Odio desenfrenado

OMAR PEDRO

"Es impresionante ver y escuchar en los canales de televisión el odio desenfrenado de vastos sectores políticos. He tomado la decisión de mirar películas o series, antes que programas de análisis de la política. Por mi salud y por la de mi familia. Es importante destacar que antes las personas podían disentir o discutir, pero lo hacían en un tono adecuado; las partes dejaban terminar de expresar las ideas al que estaba hablando y con respeto les respondían. Hoy día, todos hablan juntos, se tapan unos a otros, se gritan, y no se les entiende nada qué están diciendo. Lamento que no haya un ente rector de este tipo de programas, ya que no es saludable para la gente ver tantas personas exaltadas e incluso descontroladas en televisión".

Origen del apellido

LILIANA

"Estoy buscando el origen del apellido de mi abuela Voivodich. Ella solía decir que era austríaco, que su padre había nacido allí, pero no recuerdo el nombre de su padre y entonces no lo puedo encontrar en los buscadores. Si alguien puede ayudarme a orientar mi búsqueda se lo agradecería".