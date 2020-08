https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dionisio Scarpin comunicó esta noche que el hisopado que le realizaron dio positivo para Covid-19

Pandemia El intendente de Avellaneda confirmó que tiene coronavirus

Agencia Reconquista



El mandatario municipal se dirigió a la población mediante un mensaje grabado que fue difundido por la red de mensajería instantánea Whatsapp y redes sociales.

Scarpin dijo que ayer, martes, a la mañana, tuvo un “pequeño malestar y al mediodía me hicieron un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio positivo de Covid”.

Actualmente, “yo y mi familia estamos con buenas condiciones de salud, estamos bien”, informó, para a continuación expresar: “Quiero pedirles a todos extremar las medidas de precaución y de seguridad que todos ya las conocemos”.

Quien es además presidente del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la UCR explicó que “todos aquellos que hayan tenido contacto conmigo van a recibir el llamado telefónico de los médicos de la Región de Salud y, por supuesto, les pedimos que sigan las instrucciones”.

Para finalizar, adelantó que “seguiremos informando el avance tanto mío personal como de los demás casos que se puedan llegar a dar en los próximos días”.