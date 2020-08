La juvenil Dalila Ippolito jugará en Juventus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mediocampista de 18 años, integrante del seleccionado nacional, fichó ayer con el club turinés, último campeón italiano, convirtiéndose en la primera jugadora argentina en participar en la Serie A1.

Dalila Ippolito, la mediocampista de 18 años del seleccionado argentino, fichó ayer con la Juventus, actual campeón italiano de fútbol femenino, y será la primera argentina en competir en la Serie A1. Ippolito, la única futbolista argentina que tiene una cancha con su nombre (el club Jóvenes Deportistas de Lugano, donde se inició, la homenajeó este año rebautizando su estadio techado), tendrá su primera experiencia en el exterior, nada menos que en uno de los clubes más importantes de Italia y campeón en 2018 y 2019.

"Hola gente de la Juventus, hoy acá estoy vistiendo esta camiseta que prometo defender y ganar todo lo posible con este equipo. Forza Juve", dijo Ippolito en un video que posteó la Juve en sus redes sociales oficiales. Ippolito había llegado hace dos semanas a Italia junto a su representante, el español Chavi Pascual. Cumplió los 14 días de cuarentena en Milán y ayer en Turín firmó su contrato con la Juventus, que le dio la casaca con el número 5 en la espalda.

"Comienza lo mejor. Estoy feliz de poder estar en este gran club, gracias @juventus por darme la oportunidad de ser parte de este equipo. Hoy mi primer sueño se hace realidad y no me detendré hasta alcanzar cada uno de ellos", escribió Ippolito en su cuenta de Instagram. "Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron y fueron parte para dar este gran paso en mi carrera, siendo muy especial para mí. Gracias a todos por tanto amor en esta aventura que acaba de comenzar. ¡Vamos por todo, estoy lista!", agregó.

La jugadora de Lugano, que viene de la UAI Urquiza y fue futbolista de River entre 2015 y 2019, se destacó como la más joven en el Mundial de Francia 2019 con una histórica actuación en el último encuentro contra Escocia: entró a los 22 minutos del segundo tiempo por Soledad Jaimes cuando Argentina perdía 0-3 y el equipo terminó consiguiendo un empate 3-3.

Ansaldi seguirá en Torino

El defensor argentino Cristian Ansaldi continuará una temporada más en el Torino, según un comunicado oficial del equipo turinés que participa en la Serie A de Italia. Ansaldi, que cumplirá 34 años el próximo 20 de septiembre, llegó al Torino a mediados de 2017 y extendió su contrato hasta el 30 de junio de 2021. El Torino tuvo una mala campaña en la última liga italiana y se ubicó 16to. entre 20 equipos, con 36 puntos, apenas cinco más del descendido Lecce. El lateral rosarino se inició y debutó profesionalmente en Newell's y luego jugó en el Rubin Kazan de Rusia, Zenit de San Petersburgo, Atlético de Madrid, otra vez el Zenit, para llegar al fútbol italiano, en donde militó también en el Genoa y el Inter. Ansaldi formó parte del seleccionado argentino que participó de la Copa del Mundo Rusia 2018, aunque no jugó partido alguno.

Se definieron los 6 grupos de la Concacaf

La Concacaf, que reúne a las federaciones de fútbol de América Central, del Norte y el Caribe, definió los seis grupos de la fase inicial de su eliminatoria para el Mundial Qatar 2022. Ya hay cinco seleccionados clasificados para la ronda final por su ranking FIFA (México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica y Jamaica): a ellos se sumarán tres de la fase inicial sorteada ayer.

Los grupos serán los siguientes: A: El Salvador, Antigua y Barbuda, Granada, Monserrat e Islas Vírgenes Estadounidenses. B: Canadá, Surinam, Bermudas, Islas Caimán y Aruba. C: Curacao, Guatemala, San Vicente y Las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes Británicas. D: Panamá, República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila. E: Haití, Nicaragua, Belice, St. Lucía y Turcas y Caicos. F: Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Guyana, Puerto Rico y Bahamas.

Los seis ganadores de grupos se cruzarán en una eliminatoria a doble partido, y de allí saldrán los tres clasificados a la ronda final. En esa instancia se enfrentarán todos contra todos a dos rondas. Los tres primeros se clasificarán directamente al Mundial de Qatar y el cuarto pasará al repechaje intercontinental.