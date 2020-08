La UE rechaza los resultados electorales y Lukashenko ordena sofocar las protestas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los líderes de la Unión Europea (UE) decidieron no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorussia y apoyaron una transición democrática "sin injerencias" en el país, sumido desde los comicios en una crisis sociopolítica por supuesto fraude electoral.

Mientras tanto, el sempiterno presidente Alexandr Lukashenko (lleva veintiséis años seguidos en el poder), quien fuera reelecto en las urnas a través de elecciones tildadas de fraudulentas, ordenó a la policía reprimir las protestas en su contra.

"Las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares internacionales, por lo que no reconocemos los resultados presentados por las autoridades bielorrusas", dijo el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, tras tres horas de cumbre extraordinaria con los dirigentes comunitarios. La reunión fue convocada por Bruselas para abordar "la situación cada vez más preocupante de Bielorrusia", donde miles de personas se manifiestan a diario, en la capital Minks como en otras ciudades, desde la jornada electoral del 9 de agosto pasado.

Las protestas son principalmente contra el recuento oficial de los votos, que declaró vencedor a Lukashenko para un sexto mandato consecutivo con más del 80% de los sufragios, algo que fue tildado de fraudulento por la oposición. En dicho contexto, el consejero Michel tachó a la represión contra los manifestantes de "impactante e inaceptable", condenó "la brutalidad policial" y pidió "una investigación completa" al respecto.

Para el representante belga, el mensaje de los líderes europeos es bien claro: "La UE mantiene su solidaridad con el pueblo de Bielorrusia y no acepta la impunidad". En línea con lo acordado por el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, el bloque decidió imponer sanciones selectivas "a un número sustancial de personas, consideradas responsables del fraude electoral y de la violencia".

¿Qué hará Putin?

En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó que Bruselas redirigirá la ayuda al desarrollo para sortear al gobierno de Lukashenko y garantizar que llegue a la sociedad civil. Según detalló Von der Leyen, la UE brindará dos millones de euros para "asistir a las víctimas de la represión y la violencia estatal" y un millón para respaldar a la sociedad civil y los medios independientes. En forma paralela, destinará 50 millones de euros de apoyo de emergencia por la pandemia de coronavirus.

Von der Leyen aseguró, asimismo, que el bloque europeo está dispuesto a acompañar una transición en el país a través de un diálogo entre autoridades y oposición y, en ese contexto, dijo que apoyan el papel de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. La propuesta de mediación alemana fue, sin embargo, descartada, después de que la canciller Angela Merkel dijera que "Lukashenko se niega a ponerse al teléfono y no es posible mediar si no se habla con todos los implicados".

Con respecto a la solución del conflicto, Michel expresó que las protestas en la antigua república soviética son "una crisis nacional" sobre "el derecho a elegir libremente a los líderes" y destacó que "el futuro de Bielorrusia tiene que ser decidido por los bielorrusos". "Es importante que en ambos lados, Moscú y Bruselas, apoyemos todos los esfuerzos por lograr una solución pacífica", opinó el diplomático belga, tras hablar al respecto con el presidente ruso Vladimir Putin, quien había brindado su respaldo a Lukoshenko el pasado fin de semana.

El Kremlin está listo para intervenir a favor del régimen actual, a través de la alianza militar que mantiene con Bielorrusia y otros cinco ex estados soviéticos en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Sin embargo, el vocero del gobierno ruso, Dmitri Peskov, dijo que de momento "no hay necesidad de apoyo ruso a Minks".

Colombia: asesinan a líder ambiental

Un líder ambiental fue asesinado en una zona rural del departamento de Valle del Cauca, Colombia. Además, al menos tres indígenas fueron ejecutados en el vecino Nariño, apenas dos días después de una masacre que se cobró la vida de nueve jóvenes en una localidad cercana, informaron medios locales. La Secretaría de Seguridad de Cali confirmó que Jaime Monge, líder ambiental de 62 años, fue baleado el martes en su casa, que está ubicada en el territorio de Villacarmelo, cerca al Parque Nacional Farallones de Cali, al sur del país.

"De inmediato informamos a la Policía Metropolitana para que adelante todo el esquema de acordonamiento de la zona para ubicar a los culpables; realmente lamentamos lo sucedido y esperamos que haya claridad sobre lo que pasó", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, quien indicó que uno de los presuntos autores del crimen resultó herido en el hecho.

En palabras del funcionario, Monge era reconocido en el sector por ser el creador del proyecto "Pachamama" (fundación dedicada a temas ambientales) y liderar la organización Asocampesina de Villacarmelo. También era un firme opositor a la minería ilegal que está destruyendo los Farallones de Cali, un área protegida a nivel nacional, expresaron algunos ambientalistas citados por el periódico.