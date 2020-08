https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llega desde Patronato Ibáñez firmó y se convirtió en jugador de Racing

El arquero Matías Ibáñez firmó su contrato que lo ligará a Racing hasta diciembre de 2021 y aseguró que jugar la Copa Libertadores fue uno de los estímulos que tuvo para arreglar con el club de Avellaneda.



"La Copa Libertadores es uno de los estímulos para llegar a Racing por todo lo que significa", reveló el guardavallas tras rubricar su vínculo, a la vez que indicó: "Sabemos que es un gran desafío y yo trataré de ayudar desde el lugar que me toque".



En diálogo con el sitio oficial de la institución académica Ibáñez manifestó: "Racing está en un momento muy bueno, es uno de los tres clubes más grandes del país. Se nota que las cosas se hacen bien puertas para adentro y eso se refleja en los resultados".



"Cada vez que me tocó jugar en cancha de Racing me impresionó la gente, el aliento en un estadio lleno. Eso es un plus, sin dudas. Ojalá pueda verlo pronto", aseveró el arquero de 33 años que llegó tras la salida de Javier García.

