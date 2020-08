El Leeds de Bielsa debutará en la Premier League ante el campeón Liverpool

Leeds, dirigido por el entrenador argentino Marcelo Bielsa y ascendido el mes pasado a la Premier League, debutará como visitante nada menos que ante el Liverpool, campeón del fútbol inglés, el 12 de septiembre próximo, según lo determinó el sorteo del fixture efectuado para el certamen que comenzará el 12 de septiembre

.



El equipo de Bielsa hará su estreno en la Premier en el estadio de Anfield el sábado 12 de septiembre, en el partido saliente que propone la fecha inicial, que tendrá dos compromisos aplazados, los que deben jugar los dos equipos de Manchester: el City ante Aston Villa y el United frente a Burnley, debido a que recién terminaron sus participaciones en las copas europeas.





El City dirigido por el catalán Pep Guardiola y con los argentinos Sergio Agüero y Nicolás Otamendi perdió en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon, mientras que el United, con el arquero Sergio "Chiquito" Romero, cayó en las semifinales de la Liga de Europa frente al Sevilla, y ambos gozarán de unos días más de descanso.

