https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.08.2020 - Última actualización - 10:02

9:57

Horario y TV Con la presencia de 4 argentinos, Inter y Sevilla juegan la final de la Europa League

El Inter de Italia, que tendrá entre sus titulares al argentino Lautaro Martínez, se enfrentará mañana al Sevilla de España que contará con las presencias de sus compatriotas Ever Banega, Lucas Ocampos y Franco Vázquez, en la final de la Europa League que se jugará en Alemania.



El encuentro se disputará a partir de las 16.00 (hora de Argentina) en el estadio Rhein Energie de la ciudad alemana de Colonia, contará con el arbitraje del holandés Danny Makkelie y será transmitido por ESPN 2 y Fox Sports.

El Inter viene de dejar en el camino al Shajtar Donetsk tras golearlo por 5 a 0 con una gran actuación de Martínez, quien convirtió dos de los tantos, mientras que el Sevilla dio el golpe al eliminar al Manchester United en semifinales tras vencerlo por 2 a 1 con Banega como figura.

En la previa al partido Martínez aseguró que quiere "intentar ganar" su primer título con el elenco italiano, el cual considera que es "muy especial" y señalo: "Es la primera final para mí y podría ser el primer trofeo de mi carrera".

"Estamos muy cerca de lograr uno de nuestros objetivos, levantar un trofeo, y eso es lo principal. Esperemos que nuestro último partido de la temporada sea un gran día, y traigamos el trofeo de vuelta a Italia", expresó.

Además el ex Racing tuvo palabras de elogio para el entrenador Antonio Conte: "Siempre le estaré agradecido porque en cuanto llegó a Inter me llamó, cuando estaba de vacaciones después de la Copa América. Es un entrenador que confía en mí y que me ayudó a crecer".

Por su lado, Banega vivirá una jornada especial debido a que será su último encuentro en el Sevilla, señaló que cuando regresó al equipo español su "mayor sueño" era poder jugar otra final y dijo: "Ahora toca jugarla, pelearla e intentar llevarnos el título".

"Me emociono porque llegan los últimos 90 minutos y cuando pasen esos 90 minutos ojalá pueda irme satisfactoriamente, agradecido a toda la gente y con un título", afirmó el ex jugador de Boca.

Además indicó: "Uno quiere conseguir la copa por todo lo que es el club. Uno no piensa en ser historia, sino en levantar el título por el club y por nosotros".

Con información de NA