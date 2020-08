Barack Obama emitió una terrible advertencia sobre la democracia estadounidense

Desde el terreno de Filadelfia donde nació el experimento estadounidense, un expresidente —en un impresionante discurso en horario de máxima audiencia a la nación que una vez dirigió—advirtió que su sucesor estaba a punto de destruir la democracia.

La última entrega del largo duelo entre Barack Obama y Donald Trump ejemplificó perfectamente los contrastes discordantes de los temperamentos personales y políticos de los dos residentes definitorios de la Casa Blanca en esta época. Y llevó su rivalidad a un nivel sin precedentes en la historia moderna de la Presidencia.

Obama, serio e intelectual, pronunció una compleja conferencia constitucional en la televisión en horario estelar durante la Convención Nacional Demócrata (CND) que se llevó a cabo de manera virtual. Hizo un barrido histórico, que abarcó a los fundadores del país, el movimiento de derechos civiles, la herencia inmigrante de Estados Unidos y los jóvenes estadounidenses a los que llamó a la acción para salvar sus libertades tal como lo habían hecho sus antepasados cada vez que la promesa del país estaba en peligro.

Mientras tanto, Trump, en la Casa Blanca, tuiteaba furioso en tiempo real en mayúsculas, lanzando acusaciones descabelladas y mentiras con las que, en todo caso, proporcionaba evidencia de las sombrías advertencias de su predecesor.

Welcome, Barack and Crooked Hillary. See you on the field of battle! pic.twitter.com/ZrTKXcc6aU