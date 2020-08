https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El titular de Sadop Santa Fe reclamó por la falta de discusión política de parte del gobierno provincial. Transitando la cuarta jornada de paro, el sindicato implementó una "movilización a distancia" para reclamar mejoras en los ingresos de los maestros atendiendo al "escenario de emergencia".

Malestar en el sector educativo Bayúgar: "La negociación del salario docente no se está llevando adelante"

La decisión de resolver "unilateralmente" el pago de 3 mil pesos por parte del gobierno de Santa Fe provocó disgusto en los trabajadores de la educación. Además de la decepción por la suma ofrecida, los gremios del sector se sienten molestos por la falta de diálogo del Ejecutivo provincial.



Cumpliendo este jueves la cuarta jornada con cese de actividades (11, 12, 19 y 20 de agosto), que incluso frenó la capacitación sobre los protocolos para la eventual vuelta a las aulas, los gremios mantienen el rechazo a la asignación de emergencia, aguardan una nueva convocatoria a paritarias y esperan dar rienda a las negociaciones.



Según Pedro Bayúgar, secretario general del Sindicato de Docentes Particulares (Sadop) Santa Fe, el bono "cayó muy mal" entre los maestros. "Creo que el gobierno se siente deudor de los docentes, y que tanto el gobernador, como los ministros de hacienda, trabajo y gestión pública son conscientes de la situación que estamos atravesando; pero, para las negociaciones, hay formas y formas", manifestó a El Litoral, previo a una manifestación a distancia realizada este último miércoles.



"Nosotros entendemos lo expresado por el Ejecutivo sobre la falta de recaudación, pero todo esto tiene que estar puesto en un desarrollo político. Cuando no hay diálogo y sólo se comunica una decisión, la situación es diferente. En un caso hay política, en el otro no. El paso hacia la negociación no lo pudimos dar en marzo, ni tampoco lo estamos dando ahora", sostuvo Bayúgar.



Y agregó: "El principal reclamo sigue siendo la recomposición salarial, tanto para los activos como para los pasivos y los reemplazantes. Por un lado, el salario hoy se necesita para alimentarse; pero, por otro, también para llevar adelante nuestro trabajo con el pago de los servicios del hogar. Entonces, pedimos que todas estas cuestiones extraordinarias sean contempladas en la recomposición, porque si las circunstancias son de emergencia, la negociación también tiene que ser de emergencia. Lamentablemente, la discusión no se está llevando adelante"







Vuelta a las escuelas



Respecto del eventual regreso a las escuelas,Bayúgar sostuvo: "Creo que es muy difícil con esta situación sanitaria de aumento de casos que estamos viviendo. Incluso en aquellas comunidades donde hay poca o nula circulación del virus, porque son localidades a la que los docentes se deben trasladar sin poder hacer uso del transporte público. Además, para dar clases de forma excepcional, en que el docente debe hacer aún más esfuerzo donde todo sale de su bolsillo, debe haber antes una recomposición que, por el momento, no está. Entonces, creo que todavía estamos lejos de poder recuperar la presencialidad".



En cambio, el titular del Sadop Santa Fe pidió fortalecer la modalidad a distancia: "Los esfuerzos se deberían concentrar en mejorar la modalidad que estamos teniendo de clases, porque no sabemos cuándo se normalizará la situación y puede que tengamos que convivir un tiempo más con el virus. Hay más de un 90% que seguirá con clases a distancia (digitales o con cuadernillos) durante un tiempo más, así que las energías debieran ponerse allí".

Movilizados desde casa

Sin poder desplegar su fuerza de reclamo por las calles debido a la pandemia, los sindicatos tuvieron que innovar en su forma de hacer notar su disgusto. Al llamado "apagón educativo", donde no se enviaron actividades y se interrumpió la capacitación de protocolos, el Sadop santa Fe sumó este miércoles por la noche una "movilización virtual", donde se proyectó un video (mapping) frente a Casa de Gobierno y fue, a la vez, replicado en vivo en las distintas redes sociales del sindicato. "No poder marchar tiene un cambio en el impacto social. Con la proyección buscamos instalar este tema por el que necesitamos expresarnos. Creo que el efecto del reclamo se hace sentir y seguiremos insistiendo en nuestros planteos, aunque sea de forma remota, por medio de las redes sociales", indicó Bayúgar.