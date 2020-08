Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.08.2020

20:46

Reparación de veredas y puentes

VECINOS DE EL POZO

"Somos vecinos de 9 casas de la manzana 12, desde las viviendas 10 hasta la 17, que desde el 16/7 estamos reclamando por la reparación de veredas, que operarios dejaron destrozadas, como también de los puentes de desagües, luego de haber hecho trabajos. Los respectivos números de reclamos son: 48015 y 1381, y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Hay gente grande en el lugar, que se cae por la irregularidad del piso. Por favor, necesitamos que solucionen este problema que nos dejaron. Gracias por el espacio".

Reclamos inaceptables

LUIS

"Quiero expresar mi total desagrado por el reclamo de algunos empleados públicos que se quejan porque no han recibido aumentos. Los he escuchado manifestar su enojo con el gobierno provincial y con los gremios a los cuales pertenecen, por no haber instrumentado las paritarias para los aumentos que correspondían para este año. Incluso se animan a dar porcentajes de los aumentos que deberían percibir. Pregunto: ¿no ven la realidad que vivimos hoy? ¿No ven las penurias del sector privado, que está suspendiendo gente, e incluso despidiendo por no tener movilidad comercial? ¿No perciben el agobio de un trabajador privado que no duerme, sabiendo que en cualquier momento se queda sin trabajo? Y el empleado público tiene garantizada su estabilidad laboral, e incluso a nadie suspenden, o a nadie le han bajado el salario como al sector privado, ¿y todavía se quejan? No pueden ser tan insensibles. Aclaro que yo soy empleado público. Seguramente, cuando se comience a normalizar la economía, la recaudación, entonces sí estaremos en el derecho de peticionar. Es una cuestión de conciencia".

Todo éxito tiene un final

UN LECTOR

"Todo tiene un tiempo. A mi entender en el mundo del éxito futbolístico, ese éxito también se acaba. Me refiero al desastroso resultado que cosechó el equipo del Barcelona con Lionel Messi perdiendo con el Bayern Munich por 8 a 2. Destaco que no soy adicto al fútbol, pero he visto algunos partidos cuando juega Messi, que en mi ignorancia futbolera, considero que sería muy bueno para él tener un retiro digno, que se vaya como un grande, y no como hacen muchos que comienzan a borrar con vergonzosas actuaciones lo maravilloso que hicieron en otras épocas. ¡Qué pena me daría que un maravilloso futbolista como él comience a dar lástima en futuros partidos! Por eso, todo tiene un tiempo, y el éxito, también se acaba".

Conocer el entorno es fundamental

UN ANTIGUO LECTOR

"Es penoso, doloroso y muy triste el hecho dramático sucedido en la laguna Setúbal. Desde pequeño, cuando fue la bajante en la década del 70, me enseñaron que por el hilo de agua que dejaba la bajante, se generaban verdaderas trampas mortales: los llamados pozos del canal. En esos lugares, no solamente es peligroso caer sabiendo nadar, sino que el barro existente podría atrapar a quien cayera. El barro, compuesto de limo y arcilla muy blanda pero a la vez muy viscosa y pesada, como si fuese un barro plástico, hace que se hundan en él los miembros inferiores, y es muy difícil salir de allí si no es con ayuda. Por otra parte, el desconocimiento del comportamiento de nuestros ríos y lagunas es inaudito, cuando vivimos rodeados de ellos. Se debería incorporar como material de estudio en las escuelas, al menos en zonas como nuestra ciudad de Santa Fe".