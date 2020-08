Carlos Izquierdoz firmó la mejora de su contrato en Boca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El defensor acordó una extensión hasta el 30 de junio de 2022, con una mejora en su salario, en tanto que se espera que el domingo próximo llegue el volante colombiano Edwin Cardona proveniente del Xolos de Tijuana.

El zaguero de 31 años, uno de los referentes del plantel, tenía atrasada la cotización del dólar en su contrato y llegó a un acuerdo con la secretaría de fútbol para mejorarlo. El Twitter oficial del club publicó una foto de Izquierdoz firmando su nuevo vínculo con la institución junto al exfutbolista Raúl Cascini, integrante del departamento de fútbol.

El domingo se espera el arribo de Cardona, quien llega a préstamo desde Xolos de Tijuana para firmar un contrato por un año y medio. En el acuerdo se estableció que ambos clubes pagaran en partes iguales el contrato del mediocampista, que ya había estado en Boca en julio del 2017 hasta diciembre del 2018.

La otra novedad y que sorprendió a gran parte del mundo Boca, fue la firma del arquero Javier García, de 32 años, quien estaba con el pase en su poder. Ayer se entrenó con Agustín Rossi y el entrenador de arqueros Fernando Gayoso, se convirtió en el primer refuerzo de Boca Juniors en este semestre y retornó al club en el que surgió en el 2008..

Se presumía que la llegada del arquero, que no arregló su continuidad en Racing, dependía de la posible venta de Esteban Andrada o de Rossi, arquero titular y suplente, sin embargo y según un allegado al entrenador Miguel Angel Russo, el arribo del futbolista, uno de los mejores amigos que en el fútbol tiene Juan Román Riquelme, es para tener un tercer arquero de experiencia en caso de que Andrada se lesione y tenga que jugar Rossi.

Esta situación se dio en el último tramo de la Superliga, cuando atajó Marcos Díaz y el arquero suplente fue el juvenil Manuel Roffo.

Este viernes el plantel se volverá a hacer el test de hisopado por la Covid-19, entre ellos Iván Marcone, Walter Bou y el juvenil Agustín Lastra, que dieron positivo en la primera prueba, por lo que están aislados y practicando por Zoom desde sus hogares. También lo harán Emanuel Reynoso, Lisandro López, Eduardo Salvio y los cinco juveniles con los que Marcone, Bou y Lastra compartieron los grupos de entrenamiento.

El plantel se instalará desde el próximo lunes en una burbuja sanitaria, en un hotel cercano a la zona de Ezeiza, donde realizará una pretemporada por dos semanas. El primer enfrentamiento oficial del último campeón de la Superliga será el 17 de septiembre ante Libertad de Paraguay, en Asunción, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2020.

Forestello regresa a Chicago

Rubén Darío Forestello será otra vez director técnico de Nueva Chicago, según lo confirmó el club de Mataderos en su cuenta de la red social twitter. Forestello, que ya dirigió Nueva Chicago en 2015, reemplaza a Omar Labruna, quien fue cesado en su cargo a los tres meses de asumir y luego de dirigir apenas un partido. El plantel volverá a entrenar el 2 de septiembre con vistas a la reanudación del torneo de Primera Nacional, tentativamente a mediados de octubre.

Zubeldía: "No descartamos el regreso de Rossi"

El técnico de Lanús, indicó que no descarta "el regreso del arquero Agustín Rossi si Boca no lo transfiere o no le da el rodaje que requiere", y adelantó que podría sumar algún refuerzo de experiencia "porque hay muchos jóvenes en el plantel".

"Hace un par de semanas que hablé con Agustín (Rossi) para saber de su presente y hablamos de la posibilidad de su regreso, al menos hasta diciembre si es que tenemos competencia", señaló Zubeldía durante la conferencia de prensa ofrecida por medio de la plataforma Zoom, en la que participó Télam. "Rossi la pasó muy bien en Lanús durante el tiempo que estuvo, por eso sé que si Boca no le define su futuro, él está dispuesto para volver", ahondó sobre el tema.

El entrenador hizo hincapié en la juventud del plantel, que necesita tiempo de preparación para evaluar la necesidad de sumar más refuerzos ante la salida de cuatro jugadores base del equipo.

"Se fueron jugadores importantes por su experiencia y por lo que aportaron en el último torneo, como Rossi, (Carlos) Auzqui, (Ezequiel) Muñoz y Nicolás Pasquini, quedándonos con una base que el mayor porcentaje promedia los 20 años, con los que deberé trabajar mucho", adujo el pampeano, de 39 años. "Conozco las necesidades económicas del club, por eso de aquí a fin de año evaluaré el rendimiento de los jóvenes para saber si necesitaré de un par de refuerzos de experiencia para la competencia que pueda comenzar en enero", prosiguió, teniendo en cuenta que hasta el momento solo fue incorporado el arquero Lucas Acosta, proveniente libre de Belgrano, de Córdoba.

En cuanto a los entrenamientos brindó una sensible opinión, además de lo que requiere para competir en la reanudación de la Copa Sudamericana, a partir del 27 de octubre próximo, y en el torneo de la Liga Profesional, que podría desarrollarse desde ese mismo mes.

"Estamos contentos de haber regresado a entrenar desde la semana pasada, nos sentimos unos privilegiados de hacer lo que nos gusta, cuando hay muchos que la están pasando mal porque no pueden volver a trabajar, que no pueden hacer lo que les gusta. Espero que cuidándonos y siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud pronto podamos volver a la normalidad", expuso en relación a la situación por la pandemia de coronavirus.

"En Lanús no hemos tenido ningún caso positivo dentro del plantel y entre los demás que estamos a diario con los jugadores, por eso respetamos el protocolo sanitario para evitar algún contagio e incluso el club cuenta con instalaciones como para armar una burbuja para estar concentrados por una semana, si es obligatorio", detalló.

"Ahora esperamos la autorización sanitaria para empezar con los entrenamientos colectivos, tan necesarios para armar la base y el funcionamiento del equipo, con la idea que nos permitan organizar un par de partidos amistosos antes de afrontar las próximas competencias", refirió Zubeldía entre los puntos más sobresalientes de la conferencia ofrecida tras los entrenamientos en dos turnos matutinos en el polideportivo "granate".