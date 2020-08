La periodista Mariela Fernández reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 10 años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La periodista Mariela Fernández reveló el jueves durante una entrevista al aire que fue abusada sexualmente por un familiar cuando tenía 10 años.

Mientras presentaba una noticia en el canal de televisión C5N sobre un caso de abuso infantil, Fernández contó lo que le había sucedido cuando era niña.

"Fui víctima de abuso, a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza y mi mamá no se daba cuenta", reveló la periodista en "Argentina en vivo", el programa que conduce junto a Claudio Rígoli.

Y continuó: "El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto, y ahí, a mí me corren de ese lugar".

Asimismo, pidió que se le preste más atención a los chicos que son víctimas de abuso y los indicios que pueden presentar para intervenir a tiempo.

"En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos; se cortó el vínculo con la familia. Esto pasaba hace tiempo atrás, cuando se callaba porque daba vergüenza", expresó.

Además, hizo referencia a cómo pudo enfrentar el hecho traumático que vivió a través de los años: "Lo sobrellevamos como pudimos. Hace poquitos años pude poner en palabras en una terapia, pude sobrellevarlo y salir adelante. Y aun así me cuesta expresarlo", dijo.

"Quiero ponerme en el lugar de esos chiquitos con quienes yo me siento identificada, donde no hay voz, donde no hay manera de expresarlo. Necesitamos de esos adultos para que estén atentos y para que visualicen aquello que los chicos no pueden poner en palabras", agregó Fernández, que mencionó a un "primo segundo" como el autor de ese abuso sexual.

