https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.08.2020 - Última actualización - 9:30

9:28

Reconoció que días atrás se estuvo "se estuvo cerca del borde" González García: "Estamos un poco menos presionados que hace una semana con las camas de terapia"

El ministro de Salud, Ginés González García, destacó este viernes que la Argentina está "un poco menos presionada que hace una semana" por la pandemia de coronavirus y subrayó que "se descomprimieron las camas de terapia" en el AMBA, ya que reconoció que días atrás se estuvo "se estuvo cerca del borde".



"Estamos un poco menos presionados que hace una semana. Se descomprimieron las terapias. Nunca estuvimos al borde, pero estuvimos cerca", sostuvo el funcionario nacional.



En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete indicó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "ha habido menos demanda de camas críticas y menos llamadas telefónicas al call center".



"Podría ser un indicio positivo. No me animo a decir mucho más, pero es cierto que no es negativo. Vamos siguiéndolo día a día", analizó.



Asimismo, el titular de la cartera sanitaria destacó que el Gobierno entabló diálogo con tres de los seis laboratorios que llevan adelante estudios para desarrollar vacunas contra el coronavirus y señaló que están avanzando con un cuarto, de origen belga.



Y añadió: "No firmamos ningún compromiso de compra. Lo que hablamos es de cuántas necesitaríamos. Uno no puede tener una única opción, por eso hablamos con distintos proveedores".



En ese sentido, Ginés González García se mostró "recontra orgulloso de cómo se viene desarrollando la cosa", en referencia a los contactos que viene manteniendo el Gobierno con los distintos laboratorios y países que investigan vacunas contra el COVID-19.

Con información de NA.