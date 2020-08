https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.08.2020 - Última actualización - 14:51

14:50

Dos mujeres son juzgadas por el crimen que tuvo lugar en barrio Coronel Dorrego hace casi dos años. Gisela Aguirre perdió mucha sangre y murió luego de ser apuñalada. La fiscalía solicitó 25 años de prisión para las imputadas.

Juicio oral y público Pidieron "justicia" para Gisela, la mujer asesinada por sus vecinas Dos mujeres son juzgadas por el crimen que tuvo lugar en barrio Coronel Dorrego hace casi dos años. Gisela Aguirre perdió mucha sangre y murió luego de ser apuñalada. La fiscalía solicitó 25 años de prisión para las imputadas. Dos mujeres son juzgadas por el crimen que tuvo lugar en barrio Coronel Dorrego hace casi dos años. Gisela Aguirre perdió mucha sangre y murió luego de ser apuñalada. La fiscalía solicitó 25 años de prisión para las imputadas.

“Gisela vivía para sus hijos, era una excelente mamá, una excelente vecina” remarcaron las testigos durante la segunda jornada del debate por el homicidio de Gisela Guadalupe Aguirre. Dos mujeres son juzgadas por el crimen que ocurrió la noche del 1° de noviembre de 2018 en la vereda de Lavalle al 8100, y se enfrentan a una pena de 25 años.



Con una testigo que se descompensó y debió ser trasladada al Hospital José María Cullen y otra que debió retirarse de los tribunales antes de declarar porque un familiar dio positivo de Covid-19, el debate se vio demorado. A pesar de estos imprevistos, se hicieron los arreglos necesarios para que todos los testigos puedan ser escuchados por el tribunal de juicio compuesto por los Dres. Gustavo Urdiales -presidente-, Rosana Carrara y Rodolfo Mingarini.



Las fiscales Cristina Ferraro y Ana Laura Gioria llevaron a juicio a Gladys Amarilla (56) y María Celeste Benítez (30), suegra y nuera, acusadas del delito de “homicidio simple”. Ambas habrían terminado con la vida de su vecina en medio de una discusión ocasionada porque la pelota con la que jugaban los hijitos de la víctima cayó en el frente de la casa de las imputadas, dónde Amarilla y su hijo -por entonces en pareja con Benítez- estaban sentados tomando cerveza.



Este viernes la primera en recordar esa trágica noche fue la vecina que socorrió a Gisela, que “tenía mucha sangre, estaba empapada”. Como pudo, la señora sostuvo a la herida y lograron caminar unos pasos antes de que ésta se descompensara. “Me dijo: ‘Me hincó, me hincó’. Le pregunté quién, pero no contestó”. “Cuando quería seguir hablando le salía mucha sangre por la boca, y ya no pudo hablar más”.

“Que la mate”

Vecinas y familiares de Gisela Aguirre describieron al tribunal lo “buena persona”, “excelente madre”, “trabajadora”, y “buena vecina” que era. Incluso en sus últimos momentos su mayor preocupación fueron sus hijos. Su cuñada la vio brevemente antes de que fuera trasladada al Hospital Cullen: “Cuando llegamos la veo que la estaban subiendo a un auto y ella me pedía por favor que vea a los chicos. Yo le dije que sí, que se vaya tranquila, que yo me iba a quedar con mis sobrinos” alcanzó a decir la mujer antes de romper en llanto.



Dos personas aseguraron presenciar el momento exacto en el que María Celeste Benítez apuñaló con una cuchilla a Gisela, mientras su suegra sostenía a la víctima, agarrándole los brazos por la espalda. Indicaron que le dio en la zona del pecho, pero que no vieron más porque, shockeadas, salieron en busca de ayuda. Una de ellas dijo haber escuchado cómo Amarilla le decía a su nuera “que la mate”. Lo que pasó “es una lástima, yo vine acá porque quiero que se haga justicia”, sostuvo disgustada durante su declaración.



Por la tarde de la segunda jornada se espera que el tribunal escuche a los testigos de los defensores Matías Pautasso y Martín Risso Patrón -por Amarilla- y Andrea Alberto -por Benítez-. También se harán presentes en la sala de juicio el viudo de Gisela y una de sus hermanas, acompañados por la abogada querellante María Lucrecia Fernández.



El lunes 24 serán los alegatos de clausura y el miércoles próximo a las 11 se dará a conocer la resolución del tribunal.