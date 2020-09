https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.10.2007

16:44

Ante “el incumplimiento de Piaggio”

Transición rota en Santo Tomé

Ariel Durán-Sergio Ferrer

Ante “el incumplimiento de Piaggio” Transición rota en Santo Tomé El intendente electo, Palo Oliver, dio por terminada la etapa de transición iniciada tras un acuerdo con el actual intendente de Santo Tomé. Ariel Durán-Sergio Ferrer

En conferencia de prensa realizada esta mañana, el concejal radical e intendente electo Fabián Palo Oliver, en representación del FPCyS, dio por terminado desde el aspecto formal el período de transición política hacia el traspaso de mando del próximo 10 de diciembre -iniciado un mes atrás, aproximadamente-, al considerar que el actual titular del Palacio Municipal santotomesino, el justicialista Ángel Benjamín Piaggio, ``no ha cumplido con lo pautado'' en la primera reunión entre las partes, llevada a cabo el pasado 19 de setiembre en el despacho de Intendencia de la Municipalidad de Santo Tomé.



“Esto nunca funcionó''



Tal cual lo ha venido sosteniendo en los últimos días, Palo Oliver volvió a remarcar que en aquella primera reunión había surgido el compromiso de ambas partes de mantenerse informados por escrito, para que los miembros del gabinete y equipos de tareas del futuro gobierno del FPCyS pudieran acceder a la información proveniente de las distintas áreas municipales y, a partir de allí, delinear las pautas de trabajo respectivas en cuestiones específicas.



Eso no fue así, insistió hoy Palo Oliver, quien aprovechó la ocasión, rodeado por el resto de los referentes del citado Frente, para presentar copia de la documentación elevada oportunamente, la cual -salvo la excepción de un punto de una de las notas- no tuvo respuesta alguna de parte del Ejecutivo local.



“Damos por concluido este período de transición desde el punto de vista formal, porque desde lo real nunca funcionó'', detalló Palo Oliver a Diario El Litoral al momento de iniciar la reunión. El domingo último, a través de esta misma sección se publicó una entrevista mantenida con él, en la cual explicó que consideraba como ``malo'' el período previo al cambio de gobierno municipal, a la vez que pormenorizó los inconvenientes suscitados desde aquella reunión inicial.



Temas conflictivos



Para entender lo ocurrido, no hay que olvidar que, con fecha 16 de octubre de 2007, el representante del FPCyS elevó una carta a Piaggio -parcialmente publicada en la edición de ayer-, en la cual no sólo le contestaba un escrito anterior al líder de Proyecto 2000 (fechado el 12 de octubre), sino que le solicitaba que en un plazo no mayor a 24 horas remitiera la totalidad de la información requerida en las notas presentadas el 20 de setiembre, día inmediato posterior a la primera reunión entre ellos, la que, según supo definir a este medio con sus propias palabras, ``sólo fue para la foto''.



Además de lo puntualizado, es válido recordar también que hubo dos situaciones en particular que convirtieron el llamado período de transición política en una ``situación verdaderamente conflictiva'', como lo reflejó el mismo FPCyS al anunciar la conferencia de hoy, llevada a cabo en el recinto del Concejo Municipal de nuestra ciudad. Esas dos cuestiones puntuales fueron el incremento salarial del 10 por ciento solicitado por la Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (algo que en el marco de la presente coyuntura es de ``absoluta responsabilidad de la actual gestión''), así como la ``unilateral incorporación'' a planta permanente del municipio de 59 personas, a lo que luego se sumó la formulación de 22 contratos especiales u órdenes de trabajo.