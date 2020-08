Empleados echaron a un ladrón armado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un asaltante armado fue echado este viernes al mediodía de una pinturería de barrio Los Hornos por dos empleados.

Un asaltante armado fue echado este viernes al mediodía de una pinturería de barrio Los Hornos por dos empleados.

El incidente, que pudo terminar en tragedia, ocurrió en un local comercial ubicado en el muy transitado cruce de calle Presidente Roca y avenida Facundo Zuviría, a una cuadra de la Comisaría 9a.



“Yo trabajo en la empresa desde hace cuatro años, pero hace dos meses que estoy como encargado en esta sucursal”, contó Miguel.



“A media mañana -recordó- entró este tipo, prolijamente vestido y con barbijo. Preguntó precios de unas herramientas y después se retiró. No nos sorprendió cuando vimos que había regresado, cerca de las 13. Mi compañero Emanuel le estaba dando información, cuando de la nada sacó un arma de fuego. Me apuntó y trató de obligarme a que me meta en el depósito que tenemos acá atrás. Yo no caía de lo que pasaba, porque no le entendía lo que me decía. Me reí. Emanuel entonces se le paró adelante y caminando lo fue sacando del negocio, mientras le hacía señas para que se vaya”.







El momento fue de extrema tensión, pero los trabajadores se mostraron decididos. El delincuente fue restrocediendo sobre sus pasos, mientras los amenazaba. “Mirá que te tiro, te tiro”, repetía, cada vez más cerca de la puerta. Finalmente, guardó el arma y escapó, se subió a la moto que había dejado estacionada en la vereda y desapareció.



“Fue una situación de mucho riesgo. Mi compañero se la jugó. No sabés cómo puede terminar una situación así. El nuevo comisario de la Seccional 9a se presentó y se puso a disposición. Esperamos que esto termine acá. Por lo pronto, vamos a seguir trabajando a puertas cerradas y dejando pasar de a uno a los clientes. Vamos a tomar todos los recaudos que podamos”, señaló Miguel.