Dijo que la acosó la policía Joven denunció que la obligaron a decir que tenía una relación con Evo Morales

Una joven de 19 años que fue señalada por el Gobierno de facto de Bolivia como supuesta pareja del expresidente Evo Morales desde que tenía 14 años envió hoy una carta a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en la que denunció que la obligaron a admitir la relación y que fue víctima de acoso por parte de la policía, funcionarios del Ministerio de Gobierno y medios de comunicación.



"He sido víctima de acoso policial, eran varios policías que en todo momento me tildaban de mentirosa, me insultaban, me decían malas palabras, se reían de mí, me decían: ’di que eres su chica de Evo, que viajaste a México y Argentina’ (à). Desde el 6 de julio mi vida es una pesadilla", señaló la carta de la joven Noemí M.C. dirigida a Cruz y transcripta por el diario Página Siete y redes sociales.



En el texto, Noemí señala que efectivos de las fuerzas del orden la obligaron a decir que era pareja del exmandatario y a que admita los viajes que, supuestamente, realizó con él.



La carta enviada por la joven a la Defensora del Pueblo tuvo lugar en medio de una ofensiva del Gobierno de facto contra el expresidente que alcanzó su máxima expresión ayer con una denuncia penal contra Morales por estupro y trata y tráfico de personas presentada por el vice ministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, según publicó la estatal agencia de noticias ABI.



La exminista de Comunicación boliviana y una de las principales colaboradoras del exmandatario en la Argentina, Amanda Dávila, afirmó esta tarde a Télam que Morales no responderá a las acusaciones del gobierno de facto.



"El expresidente Evo Morales no opinará sobre la guerra sucia del Gobierno de facto creada con fines electorales", respondió la titular de la oficina de prensa del líder boliviano en el exilio.







Además, Dávila difundió un reporte en el que la Defensoría del Pueblo informa que "vía correo electrónico institucional, recibió la jornada de este 21 de agosto, una nota que, en el pie de la misma, lleva el nombre de la ciudadana Noemí. La Institución, conforme a procedimiento, verificará la veracidad de la autoría del documento y si corresponde procederá a su atención en el marco de la Ley N° 870".



La Ley 870, de diciembre de 2016, regula las atribuciones de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de las acciones de defensa de la sociedad y de los ciudadanos y ciudadanas establecidas en la Constitución Política del Estado, explicó la portavoz del expresidente que renunció en noviembre último tras denunciar un golpe de Estado luego de las fallidas elecciones en las que afirmaba que había ganado en primera vuelta.



El diario Página Siete refiere que en el resto de la carta, la joven "explica la cantidad de ocasiones en las que fue aprehendida por parte de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia", e indicó que "las fuerzas del orden secuestraron su celular sin su consentimiento, y denunció que sufrieron agresiones junto a sus hermanas mayores por parte de la policía".



En tanto, el viceministro Melgar, autor de la denuncia penal contra Morales, anunció hoy que solicitará informes, desde 2016, a Migración y al Ministerio de la Presidencia sobre los viajes de la presunta pareja del expresidente.



"Se va a solicitar a Migración que informe, pero obviamente no va a ser una información (solo del último año), sino vamos a solicitar que sea desde 2016, 2017, 2018 y 2019, porque tenemos que ver cuántas veces esta menor ha salido del país, con quién ha salido y si hubo la correspondiente autorización", dijo Melgar, citado por el diario Los Tiempos.



También se requerirá al Ministerio de la Presidencia mediante Fiscalía, que informe si la supuesta pareja del exmandatario subió al avión presidencial, tanto para vuelos nacionales como internacionales.



"Conforme a la documentación que se tiene, consistentes en videos, audios, fotografías, mensajes de WhatsApp, esta menor antes y hoy mayor de edad, viajaba a todos lados con el (entonces) presidente Morales", agregó.



