Línea directa

Destruyen el terraplén

VECINO DE Bº EL POZO

"Se ha tornado habitual, en las zonas de la bajante de la laguna, a la altura del Barrio El Pozo, ver el tránsito de vehículos, motos, autos, camionetas, cuatriciclos, allegándose a esos lugares naturales. Se observa que esos vehículos pasan todos sobre el terraplén ubicado en la playa Los Alisos del barrio, rompiendo más y más ese terraplén. Es importante advertir que, obviamente, tal práctica debe estar prohibida seguramente. Lo lamentable, además, es que nunca se observa a los inspectores municipales aplicando sanciones a tan demencial ocurrencia. La pregunta que debo hacerme es: la Municipalidad, los fines de semana y feriados, ¿realiza los controles relativos a este tema? ¿O solo realizan controles en la zona céntrica y los días de semana? Están destruyendo nuestro hábitat a la vista de todos, y nadie hace nada".

Viva la radio

OMAR PEDRO

"Sé que para quienes peinamos canas, la radio siempre fue y será una compañía, una forma de nutrirnos de información, un momento de solaz entretenimiento, con su música sinigual. Hace más de cincuenta años, en cada casa había una radio. Y se escuchaba. También había llegado la televisión en blanco y negro, pero solo había dos canales, el 7 de Buenos Aires y el 13, de Santa Fe, e incluso comenzaban tarde las emisiones. Entonces la radio fue parte de la familia. Los locutores eran quienes alegraban la mañana, la tarde y le ponían música a la noche. Hoy creo que somos pocos los que aún escuchamos radio en casa. Todos se aturden con los celulares, las redes sociales, las computadoras, perdiéndose esa magia de la radio que ya pocos escuchan. Tal vez, si la gente se diera cuenta de que es muy bueno escapar del estrés y la adicción que genera la Internet, todavía podría descubrir el encanto y la belleza de la radio".

Odio destructivo

OMAR PEDRO

"Otra vez el odio, de uno y otro bando. Nuestra sociedad argentina ha caído en la peor de las involuciones, arrastrada por el odio. Solo basta con encender la radio o la televisión y encontrar en ellas a personas que despotrican, critican, denostan, e incluso expresan insultos por tal o cual político. Realmente, no es la Argentina en la que yo deseo vivir. Y sé que muchos coinciden conmigo; pero los que amamos este país, los que amamos la paz, los que valoramos y respetamos a nuestros conciudadanos, no salimos en las radios o en la televisión. Tal vez porque no seremos noticia al no hablar mal del prójimo. Particularmente, creo que el odio es destructivo, y hoy a la Argentina una pequeña minoría, la está destruyendo. Gracias por permitirme expresar por este medio”.