https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 22.08.2020 - Última actualización - 4:30

4:22

El técnico de Boca Juniors, dijo que no tiene apuro por la puesta punto de su equipo, a pesar que falta menos de un mes para su vuelta a la Copa Libertadores.

Miguel Russo "El apuro por llegar al cien por ciento no existe" El técnico de Boca Juniors, dijo que no tiene apuro por la puesta punto de su equipo, a pesar que falta menos de un mes para su vuelta a la Copa Libertadores.

El DT campeón habló a dos semanas del regreso a los entrenamientos, en el marco de la pandemia de coronavirus y dejó sus impresiones. Boca, a diferencia de otros equipos sudamericanos que trabajan y compiten desde hace más de un mes, recién volvió a entrenarse el 10 de agosto, cuando la AFA autorizó a los equipos argentinos tras un parate de cinco meses. "Tenemos como fecha (para volver a jugar, ante Libertad en Paraguay) el 17 de septiembre, estoy contento con el trabajo y la semana próxima empezaremos a intensificar. El apuro por llegar al ciento por ciento no existe. Pensamos en el día a día y no en esa fecha arrancaremos en desventaja", señaló Russo en una conferencia de prensa virtual realizada por Zoom.

"Estamos hablando de la salud y de una pandemia, no tiene forma de poder ser contrarrestada aún. Hay un montón de situaciones y todo lo que enfrentemos es algo nuevo con la salud física y mental como prioridad", agregó.

Consultado sobre la posibilidad de no jugar en la cancha de Boca por si no se autoriza el protocolo para que los equipos del exterior se queden solo 48 horas en Argentina, como pide la Conmebol, el DT boquense indicó que "creo que es la Bombonera y después iremos día a día, y se evaluarán otras alternativas. Pero ojalá no tengamos contratiempos a nivel de salud en Buenos Aires y poder jugar en la Bombonera. Esa es la idea". En cuanto a una posible venta del arquero Esteban Andrada, dijo que "nadie me comunicó que puede emigrar. Estamos en una fecha difícil y es arquero de la selección y de Boca. Él sabe lo que necesitamos y apostamos a que se quede".

Respecto de la llegada del enganche colombiano Edwin Cardona, señaló que "hablaremos con el jugador y veremos cómo está en lo físico y de qué manera lo utilizaremos, hasta que nos vayamos conociendo". Cardona llegaría a Buenos Aires durante este fin de semana. En cuanto a los inconvenientes que hubo para la renovación del contrato de Carlos Tevez, y si pensó en algún momento que no iba a seguir el ídolo en Boca, destacó que "lo principal es que Tevez sigue siendo jugador de Boca, está bien y contento, eso es lo que me importa. Su padre esta en un momento delicado para su salud y hay que apoyarlo, es lo que más me interesa". Con respecto al mercado de pases y a la búsqueda de contar con el mismo plantel que logró la Superliga, dijo que "mantuvimos a casi todos, salvo a Junior Alonso y ahora se va (Emanuel) Reynoso, pero "Bebelo" ya se quiso ir en enero y ahora se concretó".

"El tema de la búsqueda de un central u otro puesto se hace difícil. Quedamos lejos de todos los mercados, el brasilero, el mexicano y el europeo" .Consultado sobre su relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club y encargado del departamento de fútbol boquense, dijo que "hablamos de lo futbolístico y coincidimos. Para nosotros es muy fácil y simple, porque el diálogo permanente existe, es normal y natural".

Ante los cuidados por la pandemia de Covid-19, Russo (paciente de riesgo por tener 64 años y haber sufrido una grave enfermedad en 2018) explicó: "me hacen sentir en un espacio que es bueno.y saludable para mi. Tengo todos los cuidados, agradezco a la gente de Boca porque me hacen sentir cuidado, protegido y querido. Estoy muy contento". Con respecto al tema pases, surgió una pequeña diferencia con Cardona y su representante por la cotización en pesos del dólar de su contrato. Entre el Xolos de Tijuana y Boca está todo acordado, y en el club de la Ribera esperan que el inconveniente no sea un obstáculo para que el mediocampista llegue a Buenos Aires este domingo. El plantel boquense se entrenó ayer en el centro de entrenamientos de Ezeiza, en dos turnos (a las 9 y a las 11), y hoy lo hará de la misma forma.

Se realizaron un nuevo testeo los jugadores que dieron positivo de coronavirus esta semana: Iván Marcone, Walter Bou y el juvenil Agustín Lastra, como así los que participaron junto a ellos en la práctica en un mismo grupo: Lisandro López, Eduardo Salvio y Emanuel Reynoso. Desde el próximo lunes, el plantel se concentrará en una burbuja sanitaria en el Hotel Howard Johnson por dos semanas, para trabajar en doble turno en el predio de Ezeiza.

Boca jugará su primer partido oficial el 17 de septiembre ante Libertad en Paraguay, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Patronato tiene en la mira al arquero Sappa

El elenco de Paraná intentará acordar la incorporación del arquero Daniel Sappa, cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata, con miras a la reanudación de la actividad futbolística en la Liga Profesional de fútbol. El equipo entrerriano, dirigido por el DT Gustavo Alvarez, necesita cubrir la baja que dejó la salida de Matías Ibáñez, quien se marchó a Racing. Por ende, el conjunto "rojinegro", que estuvo negociando con Josué Ayala (prefirió quedarse en Rosario Central) pero no llegó a buen puerto, fijó su atención en el entrerriano Sappa, que actuó para Arsenal el último campeonato, aunque tiene contrato vigente con el "Pincha" hasta junio de 2021.

Fuentes del club paranaense reconocieron a la publicación local El Diario que existen "negociaciones" para promover el arribo del guardavallas, de 25 años. De acuerdo a lo revelado por la web partidaria "Código Patrón" durante la jornada se sumó a los entrenamientos en el predio La Capillita el marcador de punta Lautaro Geminiani, quien regresó a la institución, luego de ser cedido a préstamo a Sarmiento de Junín. Los otros seis refuerzos que llegaron al elenco "rojinegro" ya se pusieron a disposición del técnico Alvarez. Ellos son el marcador de punta Lucas Kruspzky (Santamarina de Tandil), los zagueros centrales Dylan Gissi (Atlético Tucumán) y Gustavo Canto (Ferro), el mediocampista Jorge Ortiz (Tigre), el mediapunta Mauro González (Temperley) y el delantero Germán Rivero (Alvarado de Mar del Plata).