Sofía Chemes apunta a volver a lo más alto de la competencia

La santafesina, de paso por Unión y Racing, buscará volver a jugar en la Primera División del Fútbol Femenino, tras el parate a causa de la pandemia del Covid-19. A sus 22 años, su deseo es afianzarse en un club que le permita mostrarse en el campeonato de AFA y, por qué no, aspirar a recibir el tan ansiado llamado a la Selección Nacional.

Por Luciano Barroso

Una jugadora de carácter, aguerrida, comprometida y disciplinada que, si bien sólo disputó tres partidos con la camiseta de la "Academia" (ante Excursionistas, River y Defensores de Belgrano), tuvo su paso consagrado en el conjunto Tatengue, donde ganó ni más ni menos que 7 campeonatos de Liga Santafesina, un Provincial y la Copa Santa Fe.

También se refirió a la diferencia de recursos que hay entre Unión y el resto de los equipos femeninos de la Liga Santafesina. "Unión tiene una infraestructura privilegiada para las personas que hacen deporte en el club, cuando vos tenés una base, es todo más fácil después". "Al fútbol femenino en Santa Fe todavía le falta mucho. Socialmente no está del todo aceptado que la mujer juegue, y además, no hay recursos".

- ¿En qué año comenzaste a jugar al fútbol?

- Arranqué a jugar con mis amigos cuando tenía 12 en la Tatenguita, nos pasábamos el verano en el predio jugando al fútbol todo el día, eran 6 horas de jugar y jugar. A los dos o tres años Unión abrió la escuelita de fútbol femenino, e imaginate, Unión y el fútbol, las dos cosas que más me gustan... no lo dudé.

- ¿Cómo subiste a la Primera División?

-Hice un solo año de inferiores y después arranqué a jugar en la primera de liga, incluso me querían subir antes y me invitaron a entrenar con las más grandes, pero en la primera pelota que toqué me metieron cuerpo y me volaron, entonces le dije al profe (Daniel Centurión) "ni loca, yo me voy con mis amigas, a mis horarios". Daniel era quien quería que subiera al plantel de Primera División a toda costa. Además, David Coria (DT de la Primera) se quedaba mirándome jugar en el predio y siempre me preguntaba cuándo iba a ir a jugar con ellos.

-¿Cómo llegaste a Racing?

- Me quedaron muchos contactos de cuando fui a la UAI Urquiza y yo siempre les decía que quería volver a Buenos Aires. Fue Héctor Ginoracci el que me consiguió la prueba. Llamé a Antonio Spinelli (DT de Racing) un jueves y él me dijo que el sábado jugaban un amistoso y que vaya. Ni mi papá ni mi mamá me quisieron llevar, entonces me mandé sola y cuando llegué a Retiro no sabía ni para dónde ir. Me terminé tomando un colectivo para llegar a Avellaneda, jugué el partido y el técnico me dijo que vaya de nuevo el otro sábado.

Yo estaba entrenando acá en Unión cuando me dijeron que quedé, le había pedido al que me deje usar el celular en la práctica porque me tenían que llamar. Me mandó un mensaje el DT de Racing y ahí recién le conté a las chicas, que no sabían ni que me había ido a probar a Buenos Aires.

-¿Sentís que te costó la adaptación?

-En el primer mes me costó mucho en lo futbolístico. Además, en Unión jugué desde muy chica y es como mi segunda casa, entonces era sentirme la nueva por primera vez en mi vida, pero por suerte el grupo humano era muy bueno. También me costó el hecho de vivir en la pensión, no teníamos wi-fi, pasé frío y estaba muy sola.

-¿Cómo te sentiste en tus primeros partidos allí?

-En el partido en el que debuté, íbamos perdiendo 3 a 2 cuando entré así que no tuve tiempo para ponerme nerviosa, estaba concentrada en empatar. El predio "Tita Mattiussi" ese día estaba lleno de gente, encima la falta de la que viene el gol del empate me la habían hecho a mí. La verdad es que estaba muy contenta, estuvo muy bueno.

-¿Por qué te fuiste del club?

-La posibilidad de seguir allá existía, la decisión fue mía. Claramente no estaba en sus planes de todos modos porque jugué muy poco, y yo quiero crecer, quiero jugar al fútbol, no me mueve el club ni la plata. Decidí dejar la institución a pesar de que me encariñé mucho y de que es un muy buen club, pero necesito jugar en algún lado que me permita mostrarme en AFA.

-¿Dónde vas a jugar ahora?

-Quiero jugar en Buenos Aires. Estoy viendo un par de propuestas, pero no me quiero apurar. Lo que avisó AFA (con respecto a la vuelta de los entrenamientos) fue una bomba. Ya para el masculino es una locura, y para el femenino que tiene menos recursos, peor. No te pueden decir que en 5 días tenés que volver a Buenos Aires, si bien me estaba moviendo para conseguir algo, pensé que iba a tener más tiempo. Ahora voy a analizar las propuestas para ver qué me conviene, pero acá en Santa Fe no me voy a quedar. Mientras tanto, por ahora estoy entrenando todas las mañanas lo que es físico con Mauricio Gonella, en Santo Tomé, y a la tarde voy con el profe Víctor Godoy a hacer unos trabajos con pelota, así que estoy a full.

-¿Cuál es tu sueño?

-Tengo muchos. En el corto plazo, empezar a jugar en AFA de forma regular y hacerme conocer allá, dejar de ser "la chica del interior", para después poder explotar y algún día, soñando en grande, llegar a jugar en Europa o en la Selección. Entreno todos los días porque creo que lo puedo lograr en un futuro. Ojalá lo pueda cumplir.

FICHA PERSONAL

Nombre y apellido: Sofía Chemes

Fecha de nacimiento: 3 de julio de 1998.

Un deseo: Dejar de ser "la chica del interior" y hacerme conocida en AFA, para algún día poder explotar y llegar a jugar en la Selección o en Europa.

Referente en el fútbol: Cristiano Ronaldo, por lo atleta y lo disciplinado que es.