"Nada se compara con el sufrimiento de mis hijas"

La Justicia de Chubut encontró culpable de aberrantes hechos de abuso sexual en perjuicio de sus dos pequeñas, al ex comisario de la Policía de esa provincia y ex diputado provincial, Juan Ale. El entrenador charló con este medio y relató la cruel situación por la que pasaron.

Ezequiel Re

Un Tribunal de Justicia de Chubut resolvió por unanimidad que Juan Luis Ale es autor materialmente responsable del delito de abuso deshonesto contra M.F.M, y del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de M.B.M. El 31 de agosto se llevará a cabo la audiencia de cesura de pena y en septiembre se conocerá la condena que le impondrá el mismo Tribunal, prevista entre 4 y 10 años. Ambas víctimas son hijas del ex entrenador de fútbol de Patronato (Argentino B 2007-08), Luis Murúa. Ale fue diputado provincial y Jefe de la Policía de Chubut.



El ahora entrenador de Sol de Mayo de Viedma (Federal A) dice sentir alivio pero sabe que el dolor permanecerá, aunque tal vez se mitigue con el fallo a favor de parte de la justicia. Pero nada les hará olvidar el calvario que vivieron cuando sus hijas tenían 10 y 11 años. Ale mantuvo una relación con su ex pareja, al momento de los tremendos sucesos.



Develamiento



La historia se desarrolló en Puerto Madryn, de donde es oriundo Murúa, quien ahora dirige a Sol de Mayo en Viedma. Desde allí el ex DT de Santamarina, Brown de Madryn y con paso fugaz por Atlético Paraná, contó: “Nos empezamos a dar cuenta de que algo no estaba bien especialmente del año 2012 en adelante. Ahí comenzó a vislumbrarse que había un trastorno hasta de personalidad, especialmente en la más chica. Había una ansiedad desmesurada. Con la madre de las nenas nos preguntábamos a qué se debía. De hecho, siempre por el tema mío de la profesión nunca estaba con ellas”.



Luego continuó, con voz firme, pero llena de dolor: “Comenzamos a hacer hincapié, charlamos con ellas, empezaron a ir de un terapeuta, pero a medida que pasaba el tiempo, todo desmejoraba. Cuando yo dirigía en Comodoro Rivadavia, en febrero del 2015, hay un incidente y me llama la mamá de las nenas y ahí me comunica que una de ellas había sido abusada entre 1999 y 2001. Cayó una bomba en mi vida. Primero lo manifestó la más chica y después también lo contó la más grande. Las dos estaban tratadas hasta que una de ellas hizo un incidente mucho más grave. Tuvo un intento de suicidio. Estuvo internada en el Hospital Italiano. Volvió a Puerto Madryn, pero no estaban preparadas para hacer la denuncia. Si bien nosotros como padres la queríamos hacer, ellas ya eran mayores de edad. Respetamos esa situación. Tenían miedo de denunciar, porque el abusador, el que ahora fue declarado culpable, había sido Jefe de la Policía. También fue diputado provincial. Con el tiempo y la ayuda de los terapeutas se animaron en el 2017 a hacer la denuncia en la Fiscalía de Puerto Madryn. En estos casos es importante la ayuda de psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas”.



Destructor



Murúa continuó con el crudo relato: “Cuando hicieron la denuncia uno las vio más fuertes, con más ánimo para poder enfrentar esa situación. Resalto lo de la fiscal de Puerto Madryn, Alejandra Hernández, que con una valentía enorme siguió adelante”.



“Ella -continuó- se apoyó en la Ley Piazza (sobre plazos de prescripción del abuso sexual). Fue de mucha ayuda Roberto Piazza (diseñador de modas), quien apoyó mucho a mis hijas. La defensa se apoyaba en la prescripción. Cuando se inició el juicio, él quería una probation. Entonces, más nos dimos cuenta de que se podía llegar a un juicio oral. Veíamos que no tenía argumentos sólidos para escapar de esta aberración. Este individuo se apoyó en la debilidad que mis hijas, que en ese momento tenían 10 y 11 años. En el 2017 comenzó el juicio y hoy (por este jueves) fue declarado culpable y el 31 de agosto será condenado”.



Murúa agregó que “seguiremos vigilando, porque estos asesinos destruyeron todo el camino por delante a mis hijas. Aquí es donde voy a relatar sentimientos que uno como padre tiene de dolor, de sufrimiento, nada comparado con el sufrimiento de mis hijas, ni de la madre. Me preguntaba cómo prevenirse de un abusador o un violador. Es muy difícil porque la única manera de prevenirlo es teniendo una familia fuerte con chicos que tengan a mamá y papá siempre, con mucho diálogo con los padres. Hay que estar alertas. No es necesario que estén juntos. Sí es necesario preguntar, charlar con los hijos, estar pendientes de los pediatras. Jamás nos dimos cuenta. Yo pensaba que era un gran padre del corazón, nunca pensé en la monstruosidad que mis hijas sufrieron, en el monstruo que tenían en la casa (por el abusador que convivió 3 años)”.



Tocamientos



“El las tocaba -siguió-, el tocamiento como dicen en la justicia, de las partes íntimas, de una manera aberrante. De llamarlas a la cama, de jugar. No tiene calificativo. Son perversos y buscan seducir donde hay una grieta.



“Si me preguntan qué diálogo tuve yo, digo ninguno, por eso digo dialoguen. Yo me ocupé de mi carrera como entrenador. Pensé en mi trabajo. No alcanza con mandar dinero o comida. Ahora ya es tarde, porque la vida de mis hijas está arruinada. Son seres que emocionalmente están rotos. Solamente viven con una gran ayuda terapéutica y con siete u ocho pastillas diarias. Pastillas para dormir y pastillas para levantarse. No es vida. Es respirar nada más. Muchas veces me dijeron que no tenían ganas de seguir viviendo. Muchas veces al verlas así pensé en hacer justicia por mano propia. Ellas en crisis me decían verdades que son crueles, como por ejemplo te dedicaste al fútbol toda la vida pedazo de hijo de p.. O nunca estuvieron conmigo. O me llevaste a vivir con esa lacra (por la ex exesposa). Nunca se dieron cuenta”.

Luz en la oscuridad

Murúa expresa una esperanza en relación a sus hijas. “Una de ellas me dijo quedate tranquilo que ahora tengo ganas de vivir, no me voy a quitar la vida. Fue mi mayor felicidad. Intentan salir, pero hay que ayudarlas, hay que buscar justicia y hay que meterlos presos. Esta aberración no quedó en vano. Nunca estuve solo. Jugadores, técnicos, presidentes de clubes, periodistas, me ayudaron para que se haga justicia”. Las hijas de Murúa esperaron 20 años por justicia. Finalmente llegó.