Nueva York marchó por los más de 175.000 muertos por coronavirus

Cientos de personas se han dado cita este viernes en Brooklyn en la llamada "Marcha por los muertos" para velar a las más de 175.000 víctimas fatales que ha dejado la pandemia en EE.UU., de lo que culparon al presidente del país, Donald Trump, y a la formación a la que pertenece, el Partido Republicano.

Encabezados por un enorme cartel con el mensaje "Trump Lies, People Die" (Trump miente, la gente muere), los asistentes, vestidos de blanco y ataviados con mascarillas, iniciaron la manifestación recorriendo Flatbush Avenue, una de las principales avenidas de Nueva York, al grito de "Marcha por los muertos, luchemos por los vivos", y acompañados por una bandera estadounidense ondeando del revés, utilizado normalmente en momentos de peligro.

Descontento por la gestión de la pandemia

La manifestación que tuvo inicio este viernes por la tarde en el Barclays Center de Brooklyn, y tras caer la noche, cruzó el emblemático puente de Brooklyn hacia Manhattan, momento en el que los gritos de los asistentes dieron paso al silencio y se encendieron cientos de velas en señal de duelo.

Poco después de iniciarse el evento, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha expresado su apoyo a la manifestación, y a las familias y seres queridos de los fallecidos. "Más de 170.000 personas han muerto de COVID-19. Les lloramos. Estamos con sus familias. Los demócratas nunca dejarán de luchar para que la administración de Trump haga algo", ha escrito en la red social Twitter.

I stand with all of the people and families in New York and across America taking part in the #MarchForTheDead.



More than 170,000 have died from COVID-19. We mourn for them. We stand with their families.



Democrats will not stop fighting for action from the Trump administration.