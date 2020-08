Luis Zenclussen: "Es un recuerdo que me quedará para toda la vida"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de la institución rojinegra ese año recordó el campeonato que significó la segunda estrella al conjunto valesano.

Ese 1996 no arrancó bien para Libertad. No se había podido conformar la Sub Comisión de Fútbol y fue la Comisión Directiva de aquel año la que tuvo la tarea de comandar esa tarea que logró lo que por 35 años se le había negado el título de Primera División de la Liga Esperancina de Fútbol.

“Ese campeonato marcó una historia. Hacía desde el año 1961 que Libertad no salía campeón y luego de 35 años se logró el anhelado título. Fue una emoción muy grande para todos: para el cuerpo técnico, para los jugadores y para los hinchas. Lo que uno recuerda todavía al día de hoy, fue cuando volvimos de ganar esa final en Esperanza. Todo San Jerónimo Norte era emoción. Muchísima gente estuvo acompañándonos en el camino de regreso y en caravana por las calles del pueblo. Fue muy lindo es un recuerdo que nos quedará de por vida a todos”, aclaró Luis Zenclussen.

Para el presidente del club en ese momento sabían que el tercer partido no se les iba a escapar. “Llegamos a la final con Sarmiento de Humboldt. Veníamos de perder en el primer partido como de visitante y de ganar en la vuelta en nuestra cancha. Para el tercer partido que se disputó en cancha de Mitre en Esperanza, realizamos la concentración en San Wendelino, donde el ambiente que se respiraba era el de un equipo campeón. La tercera final fue más fácil de lo que habíamos previsto, porque ganamos tres a cero con goles de Marcelo Humeler y de Flavio Della Gustina”.

Todos recuerdan de esa tarde la marea rojinegra que copó Esperanza. “Hubo unas 1600 personas ese día en la cancha, fue emocionante. Fue un logro muy bueno y un recuerdo que me quedará de por vida. Haber logrado ese campeonato con Libertad después de 35 años fue increíble”.

En cuanto a la vuelta a San Jerónimo Norte Zenclussen señaló que fue una locura. “La vuelta cuando llegamos a San Jerónimo Norte fue increíble. Con la autobomba de los bomberos recorriendo las calles del pueblo hasta que llegamos al club y nos reencontramos con nuestra familias. Después terminamos en un bar frente a la plaza Libertad donde cerramos los festejos. Fue muy lindo, muy emocionante. Esas cosas no se olvidan nunca”.

Por último el presidente de la institución valesana de ese año aseguró que cuando jugaron una pre final con Santa María se dieron cuenta que podían ser campeones. “En el primer partido perdimos 2 a 1, pero en la revancha en San Jerónimo les ganamos 6 a 0. Ahí me di cuenta que podíamos salir campeones, con esa victoria encaramos la recta final hacia el título. Para nosotros el campeonato del 96’ fue muy importante, después de ahí iniciamos una década de campeonatos que terminó en el 2011, cuando ganamos en Santa Clara”.

El título del 96’ fue romper con una maldición (*)

El año 1996 comenzó con algunas dudas respecto a el nuevo entrenador: Ernesto “Gallina” Neffen, que venía de un trabajo bueno pero en inferiores. En primera división habían pasado grandes técnicos, con grandes jugadores, muchos que venían como refuerzos y no se había podido conseguir lo que se esperaba. Hubo grandes decepciones.

Allí cuando Neffen toma la conducción apuesta a los jugadores locales, con un arquero que se estaba haciendo conocer: Pablo Del Rosso. Ahí comenzaría su gran trayectoria en Libertad, luego del paso de otra gran arquero como Carlos “Marciano” Albrecht, que venía de muchos años de trabajar en el club.

Con ese panorama se armó el equipo de Libertad. Con resultados dispares en la etapa de clasificación, con resistencia de los hinchas ante las formaciones que presentaba. No tanto por táctica, sino por nombres dado que había muchos juveniles que no tenían experiencia en primera.

Llega la etapa de la clasificación Ahí es donde el equipo empieza aparecer con mucha gallardía, comenzó a ganar partidos con mucho amor a la camiseta y al club, dado que la mayoría de ellos estuvo en inferiores. Entre ellos estaban un juvenil Néstor Wolken que hacía muy poco tiempo estaba jugando en divisiones menores; Javier Favre y Flavio Della Gustina que también estaba entrando en su madures futbolística. A ellos se les sumaba Marcelo Humeler que tuvo etapas de fútbol muy buenas y que en ese año 1996 llegó a su madre futbolística.

Con ese panorama se formó el equipo que se fue consolidando con el correr de los partidos. Libertad comenzó a aparecer en los playoff, en los mano a mano que es donde se ve la característica y el potencial que tenía para poder lograr el título. Empieza afianzarse el sueño de Libertad, la gente se comienza a volcar netamente por el equipo. A partir de allí la gente empieza a recuperar esas ganas, ese entusiasmo y esa fe de que esta vez podía ser.

Pasaron más de 30 años sin salir campeón y en los años anteriores a ese 1996, en el 92, 94 y 95 con grandes equipos se llegó hasta las estancias finales pero no se pudo lograr el campeonato. Por eso costó tanto la aceptación del público en el arranque de la temporada a este proyecto.

Cuando pierde el partido de ida en Humboldt volvieron algunos fantasmas. A partir de allí comenzaron con las concentraciones en la localidad de San Wendelino. Ahí es donde se ve la mano del DT “Gallina” Neffen quien comienza utilizar toda su sabiduría e inteligencia para trasnformar el vestuario. Los jugadores entraban a la cancha como leones, casi llorando de emoción y con un hambre de gloria que el mismo “Gallina” les había inculcado.

Cuando ganan la segunda final en San Jerónimo Norte, ya se sabía que la tercera era muy difícil que se le escape. Con todos esos altibajos llegó a la cancha de Mitre, y la gente copó el estadio. Rápidamente Libertad empieza a devorarse a su rival. Ese partido el técnico coloca un jugador que no había jugado ningún partido: Kuñichek.

La gente descreía de esta situación y de la idea que practicaba “Gallina”. Sin embargo el jugador cumplió una tarea excepcional, obstaculizando al mejor jugador que tenía Sarmiento de un Humboldt como era Salvetti.

La fiesta fue total se festejo desde el momento que se terminó el partido allí en Mitre hasta que regresar a San Jerónimo Norte con caravanas nunca vistas. La gente se volcó masivamente a las calles, más allá de que muchos no tenían contacto directo con el fútbol, lo veían como un logro para todo el pueblo.

Se hizo esperar, pero cuando se logró el título se festejó y mucho. Este equipo que de a poquito fue sacando el pecho, pudo dar la vuelta olímpica que tanta generaciones intentaron y no pudieron. Por eso en esa vuelta olímpica se veían muchos ex jugadores que lo festejaron de una manera muy particular.

1996 no es un año más para el hinchas de Libertad. Fue romper con una maldición, fue volver a creer en un equipo que siempre tuvo esa premisa y es esencia futbolística. Quizás parte de la herencia que nos han dejado los suizos que fundaron esta ciudad hace 162 años.

(*) Por Miguel Jesús Martínez (Periodista de FM 93.7)