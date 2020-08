Azconzábal: "Unión está para cumplir altos objetivos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 22.08.2020

15:59

El entrenador de Unión, que cumplió esta semana con el período de cuarentena y ya dirige en el campo a su plantel, dio detalles de lo que ha vivido desde el momento que Unión lo fue a contratar. Después de haber cumplido su cuarta cuarentena (con idas y regresos desde Chile), referenció a Leyes, Márquez y Borgnino, tres de los jugadores que fueron contratados para esta temporada.

Larga historia la de Unión y Azconzábal. Los factores externos -llámese pandemia, cuarentenas, aislamiento y la salida de un club en el que el DT estaba trabajando y con contrato hasta fin de año- hicieron que desde principios de junio (fecha presumible en la que se llegó a un acuerdo) hasta hoy, hayan transcurrido más de 75 días hasta que se produzca la presentación del entrenador. Por fin, el Vasco hizo se presentación oficial, no se explayó demasiado, dejó algunas frases interesantes y otras que son las típicas frases de ocasión, las que los técnicos realizan cuando se ponen al frente de un equipo sin demasiados elementos -al menos de los que se pueden hacer públicos- para analizar.



* "Me he demorado en presentarme por esta pandemia. Desde que llegó la posibilidad de Unión, la tomé como bienvenida y positiva. Pensamos que era una muy buena oportunidad, un gran desafío y el esfuerzo fue de todos para que hoy estemos acá. Quiero seguir creciendo junto a la institución".



* "Los que han llegado, nos pueden dar variantes en el juego. Con Márquez y Borgnino tenemos dos jugadores distintos a los que estaban en el plantel. La idea táctica va a estar sustentada en la conformación definitiva del plantel. Allí veré cuál es el sistema. Buscaremos sacar el mayor provecho a las individualidades. Tengo que esperar que se formalicen incorporaciones para ver de qué manera vamos a jugar en lo táctico".



* "Quiero que el equipo tenga variantes en el juego y que sea agresivo, metros más adelante o metros más atrás pero teniendo un dominio del partido. Esa es la idea".



* "El plantel, necesariamente, tuvo un recambio. Eso representa un lindo desafío, no es una excusa".



* "Cumplimos con el aislamiento dentro de Casasol, respetamos el protocolo y a distancia observamos el entrenamiento de los muchachos. Es difícil hacer una evaluación ahora por la clase de entrenamiento, desde que dejé Antofagasta empecé a evaluar el plantel por lo que había hecho hasta ahora. Los chicos que integran el plantel renovaron la ilusión, están en un club donde las expectativas crecieron a través de la gran tarea de la dirigencia y lo muy bueno que hizo Leo Madelón. Estamos en la búsqueda de conformar el plantel".



* "Lo más importante sería que antes de empezar el torneo, tengamos a todos los jugadores a disposición. Es difícil soslayar la situación que vivimos. El día a día y el cuidado personal nos llevará a armar un conjunto. En eso tendremos especial cuidado".



* "Lo de Leyes trascendió porque hubo un acercamiento y Unión tuvo que solucionar el tema. Espero que lo más pronto posible podamos contar con él. Con Leyes ganamos tiempo, lo he dirigido y sé de sus características, es un muy buen profesional. Respecto de los que no están en el club, sólo puedo decir que la dirigencia está conversando o ha conversado, no voy a hacer nombres propios. Lo hago con Leyes por una situación especial y porque su nombre ha trascendido y ahora estamos esperando que se solucione rápido ese inconveniente".



* "Del plantel se fueron 7 u 8 jugadores con alto porcentaje de participación. Si a eso le sumamos que los juveniles que podrían haber demostrado algo en este tiempo, esto de la pandemia los ha frenado, llegamos a la conclusión que lo más cercano sería reemplazar puesto por puesto en relación a los jugadores con más continuidad. Márquez, Borgnino y Leyes están relacionados a esto que estoy diciendo. Basta con observar los jugadores que se fueron y éstos que ya tenemos".







* "Hay casos, como el de Márquez, que nos ayudó la predisposición del jugador a estar en Santa Fe. Vamos a lidiar con la voluntad de los jugadores de venirse a Santa Fe y de no emigrar al extranjero, por la situación económica. Este es un tema muy especial en este momento y no deja de ser un obstáculo para todos los clubes, sobre todo los del interior".



* "La decisión de dejar Antofagasta es porque fue Unión el que me buscó. El objetivo es mejorar el porcentaje del último semestre, en el torneo local. Y respecto de la Sudamericana, es una oportunidad excelente y el compromiso es total. Para nosotros es un desafío y buscaremos que el equipo guste y, sobre todo, que logre resultados".



* "En cuanto a Casasol y los elementos de trabajo que solicitamos, agradezco al club por la colaboración que hemos tenido. Encontramos una gran disposición".



* "Pensamos que Unión está para cumplir altos objetivos. Depende de las ganas y del compromiso que tengamos, nosotros y los jugadores".



* "Respecto de los refuerzos, todo se conversa. La institución ha tomado decisiones en jóvenes con futuro promisorio que son bienvenidos. Respecto de los consolidados, encontraremos un consenso general. Se necesita de la sangre joven y la experiencia. Mientras haya comunicación es imposible que surjan situaciones ajenas a la normalidad. Para elegir un joven, hay que hacer un trabajo previo que nosotros valoramos y por eso entendemos".



* "Apenas abandonamos Antofagasta, ya empezamos a conversar con los dirigentes sobre el trabajo y los refuerzos. El plantel empezó a entrenar hace 15 días y nuestra presencia fue preparada en Casasol para que veamos qué se hacía. La participación nuestra, inicial, es relativa. Hay un reacondicionamiento físico que es elemental. No hubo un solo día que no estemos trabajando. Lo presencial era imposible, es lo único que puedo comentar si quieren saber por qué no estuve antes en Santa Fe".



* "Interpreto que antes de la Sudamericana jugaremos por el torneo local, ojalá que así sea. En el día a día intentamos que los jugadores focalicen en mejorar y armar un equipo competitivo. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias desde el primer partido y cualquier partido o torneo lo afrontaremos al 100 por ciento. No vamos a jugar un partido pensando en que luego vendrá otro que es más importante. Es nuestro ADN. Pensamos que el jugador de fútbol tiene que trabajar todos los días para mejorar, a diferencia de otras actividades más rutinarias. En el fútbol, todos los días y en cada partido hay que ser un poquito mejor".



* "Hablé con Mosset sobre los jugadores juveniles que hay en el club, la otra decisión, la de poner o no a los chicos, es responsabilidad mía. Hay mucha ilusión pero debe estar sustentado con trabajo de base, que sé que lo tienen, pero lo que quiero es que entren y se queden en el equipo. No voy a poner un jugador para demostrar que Unión tiene buenas divisiones inferiores".

Agradecimiento

"Quiero agradecer al consulado de Antofagasta, que nos ayudó para que Ariel, yo y Raúl Aredes, que estábamos trabajando en Chile, pudiésemos hacer los trámites rápidamente y terminar nuestros vínculos con los clubes en los que estábamos y regresar al país", señaló en un momento de la conferencia de prensa el flamante entrenador rojiblanco.

En Mendoza sí, acá todavía no

En Mendoza se confirma la salida de Pablo Palacio a Unión, pero la entidad rojiblanca no hizo oficial su incorporación y posiblemente la haga cuando firme con el futbolista. De acuerdo a lo que averiguó El Litoral, la operación por el volante de 20 años le dejará a la entidad mendocina 950 mil pesos por un préstamo por 18 meses. y, además, incluye una opción de compra por el 50 % del pase del volante surgido en la cantera leprosa, por 150 mil dólares. También en la jornada de ayer circuló el rumor de que el club santafesino pretendía negociar un préstamo por el volante central Santiago Úbeda, uno de los puntos más altos del equipo leproso mendocino durante la temporada. Sin embargo, tanto dirigentes como el propio jugador negaron algún contacto y anunciaron que seguirá ligado a la entidad. "Va a seguir con nosotros porque Marcelo (Straccia) pretende contar con él en plantel", confirman en Mendoza.

A tres sí, a tres no

Juan Manuel Azconzábal hizo referencia a tres de las incorporaciones que tuvo Unión pero no mencionó a los otros tres que se sumaron o se sumarán al plantel. Puntualmente, habló de Borgnino, Leyes y Márquez, pero no se refirió a Pablo Calderón (el hermano de Franco), el "Pajarito" Juárez y Palacio. Juárez fue adquirido a principios de este año y Unión permitió que termine el torneo con Gimnasia de Jujuy, por lo que el técnico rojiblanco en ese momento era Leo Madelón. En el caso de Calderón, es un conocido del club (fue dejado libre el año pasado y vuelve luego de estar un año a préstamo en Costa Rica) y está claro que lo de Palacio es una apuesta de la dirigencia, seguramente a partir del seguimiento que se habrá realizado de este jugador, del que se habla mucho y bien en Mendoza.

¿Bottinelli?, a Central

El arribo de Jonathan Bottinelli a Rosario Central es inminente. Las máximas autoridades canallas cumplirán con el rígido deseo del entrenador, Cristian González, por más que la idea inicial era otra. Sin embargo mostrarán que hay un marcado consenso por colaborar con el técnico. A eso hay que sumarle que en el vestuario cayó muy bien la incorporación de Jonathan. Hubo un breve sondeo y todas las voces coincidieron en que era un jugador hecho a la medida del canalla. Por experiencia y estirpe. Claro que la mayoría de los elogios llegó mediante la legión tatengue que componen los ex compañeros de Bottinelli como Damián Martínez, Emanuel Brítez, Diego Zabala y Lucas Gamba.