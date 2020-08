Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los vecinos no cuidan los espacios públicos

DANIEL PINO

"Quiero hacer una crítica a nuestra sociedad. Ya que muchas veces se despotrica contra los funcionarios, pero jamás hacemos una crítica de nuestras acciones. En los barrios de la ciudad de Santa Fe es impresionante advertir la mugre que hay: bolsas de polietileno volando por todas partes, bolsitas de residuos rotas y diseminadas por las veredas. Ramas cortadas por algún vecino y tiradas en cualquier lugar... No se puede pedir que el camión recolector de basura pase cada quince minutos, porque la gente no entiende que debe haber horarios para sacar sus residuos. No se puede pretender que el Estado municipal nos limpie las veredas. Hay mucha desidia, negligencia, dejadez de personas despreocupadas por no cuidar la higiene. Tirar un papel, o una bolsa de residuos, o un chicle es lo mismo: es basura que solo contamina el aire y visualmente desnuda nuestra forma de vivir".

****

Libre albedrío

UN LECTOR

"Puedo tener la libertad de expresar mi idea, aunque tal vez esté equivocado, ¿o no ? En primer lugar, quiero manifestar mi respeto a la decisión de las personas a ser como desean ser, aunque yo no comparta su manera de pensar. Entiendo que el colectivo LGTBI, o como se llame ahora, ya que va adquiriendo más y más modificaciones, ha sido reconocido por nuestro país en su derecho a vivir su forma de ser, que es de libre elección de su persona. En su total libre albedrío. Pero lo que deseo expresar es que actualmente no siempre se permite pensar distinto. Es decir, ahora es al revés, quienes somos reprimidos a dar nuestra opinión somos los que no nos sentimos identificados con ese colectivo. Aunque es también una apreciación personal y lejos está de querer generar ni discriminación, ni crítica. Pero cada vez más advierto que quienes no coincidimos, aunque la respetamos a esa elección de vida, debemos quedarnos callados para no ser atacados. Algo no está bien, al no haber un respeto mutuo".

****

Falta de atención

VECINA DE BARRIO CANDIOTI

"Me comunico para reclamarle a la Municipalidad, primero por la falta de atención del 0800: no te atienden en ningún momento; y segundo: ¿qué pasa con los camiones recolectores de bolsas y montañas de ramas que se depositan en las esquinas y que no pasan a levantarlas? ¿Por qué pago tanto de tasas por servicios que no me brindan? ¿Qué hacen los inspectores, encargados de sectores, encargados de distritos? Sueldos que pagamos ¡para que no hagan nada de nada! Poca respuesta al vecino por parte de esta gestión. La ciudad abandonada. Gracias por el espacio".

****

Contaminación auditiva II

JOSÉ LUIS

"He leído en esta página de lectores a una persona que se manifestó con referencia al ruido de las motos. Debo destacar que estoy muy de acuerdo con ese mensaje. Es impresionante la contaminación ambiental que provocan las motos con sus caños de escapes rotos. No se puede tener una ventana abierta porque parece que la moto está dentro de la casa, bramando y bramando, volviendo loca a la gente. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta anarquía? ¿Hasta cuándo debemos bajar la cabeza, diciéndonos a nosotros mismos que nada se puede hacer? Existen organismos del Estado que deberían impedir esto. Pero claro, nadie se anima a poner límite y esto es de nunca acabar. Hace poco, leí una noticia que decía que algunas ciudades europeas habían erradicado la contaminación ambiental, siendo muy estrictos con los ruidos que generaban los vehículos. Lamentablemente, qué lejos estamos de Europa".

****

Basura y ramas

MARÍA DE B° EL POZO

"Siempre salgo a hacer caminatas por la colectora que comunica con la ciudad universitaria y me voy desde el barrio El Pozo hasta el Puente Colgante. Les aseguro que hace meses que veo las mismas bolsas negras con residuos en la entrada del Conicet; en otros lugares ramas secas, cortadas desde hace tiempo y no retiradas, p. ej., al costado del ingreso al hotel de ATE. En el camino, además, he visto bolsas rotas de residuos desparramados, restos de muebles, de un sillón, de una computadora (debe ser de lo que transporta la gente de los asentamientos de la zona); cortan los yuyos (y encima mal, muy desprolijamente) y dejan todo esparcido ¡no los juntan!, mezclados con papeles, plásticos, etc. (la escoba reina por su ausencia en esta ciudad). En fin..., digo: ¿quién tiene que recoger esos residuos?, están en plena vía pública. Por lo que se ve en la ciudad, esto pasa en todos lados. Hay un descuido y abandono generalizados. Con todo respeto, le digo al intendente que tendría que bajar línea a todos los jefes y encargados de tales áreas, es decir: de limpieza, como también de corte de yuyos, para que cumplan con sus obligaciones. La gente se queja y con razón. Creo que los empleados de la Municipalidad se tienen que poner las pilas y hacer bien su trabajo, les guste o no. Están dejando mal parada a su gestión, señor Jatón".

****

Luminarias

CARLOS A. MUÉS

"Los concejales Larriera y Pereira comentaron la carencia de focos para la iluminación de la ciudad, esta es la consecuencia de la inoperancia en mantener las instalaciones operables en óptimas condiciones. Miles de luminarias de la ciudad siguen encendidas a pleno día, esto sucede porque las células fotoeléctricas no son reguladas de manera correcta para garantizar su encendido y apagado. Los focos tienen una vida útil, deberían estar apagados apenas haya luz suficiente para circular. Después van a decir; vamos a poner en valor, la remanida frase política de no reparar a tiempo lo que no funciona. Gracias por el espacio".