https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 22.08.2020 - Última actualización - 21:02

21:00

Miles de usuarios de TikTok han quedado sorprendidos al ver la singular reacción que tuvo un pequeño perro al escuchar que su dueño mencionar las palabras ‘pasear’, ‘calle’ y ‘comprar’ varias veces frente a él. El animal había estado varias semanas sin poder salir de casa y al escuchar que esto finalmente iba a ser ‘posible’ hizo lo menos pensado.

El video del que todos hablan Viral: el perrito que hace caras cuando entiende sus palabras "clave" Miles de usuarios de TikTok han quedado sorprendidos al ver la singular reacción que tuvo un pequeño perro al escuchar que su dueño mencionar las palabras ‘pasear’, ‘calle’ y ‘comprar’ varias veces frente a él. El animal había estado varias semanas sin poder salir de casa y al escuchar que esto finalmente iba a ser ‘posible’ hizo lo menos pensado. Miles de usuarios de TikTok han quedado sorprendidos al ver la singular reacción que tuvo un pequeño perro al escuchar que su dueño mencionar las palabras ‘pasear’, ‘calle’ y ‘comprar’ varias veces frente a él. El animal había estado varias semanas sin poder salir de casa y al escuchar que esto finalmente iba a ser ‘posible’ hizo lo menos pensado.

Javi Escudero, el autor de esta grabación que logró superar los 3 millones de reproducciones en la mencionada plataforma, fingió tener una llamada con un amigo para ver lo que hacía su mascota al escucharlo. Si bien al inicio el can estaba totalmente distraído, su conducta cambió repentinamente.

Como se puede ver en este video viral, cuando el hombre empezó a mencionar las palabras ‘salir a pasear a la calle’, ‘hacer compras’ y ‘traer unos premios’, el simpático perro no pudo contener su emoción y movió su cabeza en señal de alerta, puesto que este tipo de actividades eran sus favoritas. Las curiosas imágenes no tardaron en volverse virales en redes sociales.

Por si no lo sabías, este video es un challenge muy popular en TikTok. En dicha red social, las personas han empezado a compartir clips muy similares en los que muestran la reacción de sus mascotas al escuchar sus palabras ‘favoritas’. Si deseas ver lo que hizo este can, no dudes en revisar el video dejado en la parte baja de esta publicación.