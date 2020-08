Alimentos: lanzan un sustituto del atún fabricado con vegetales

Nestlé, el gigante de la industria de los alimentos ha estado invirtiendo en alimentos fabricados con base en plantas para volver su unidad de platos preparados más atractiva para los consumidores deseosos de reducir su ingesta de carne.

El atún que forma parte de la línea “Garden Gourmet”, hecho con proteína de legumbres, estará disponible en frascos de vidrio en los supermercados suizos y se puede usar en ensaladas, sándwiches y pizzas. También habrá sándwiches con el nuevo “atún vegano” listos para servir en tiendas seleccionadas, dijo Nestlé.

We've launched a plant-based alternative to tuna! Made from only six plant-based ingredients, it has the flaky texture and rich flavor that makes tuna a favorite in many meals. Learn more: https://t.co/WGKrN7Yflf #PlantBased #Innovation pic.twitter.com/iMqHr3eifm