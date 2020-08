Mario Negri: "El gobierno ha desordenado las prioridades de la Argentina"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 23.08.2020 - Última actualización - 8:49

8:47

El jefe de bloque opositor cuestionó el "empecinamiento" en avanzar con la reforma judicial sin consenso, y reclamó que se retire el proyecto, para discutir otro "desde cero".

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, cuestionó que el Gobierno se "empecina" en avanzar con la reforma judicial, ante lo cual se quejó de que el presidente Alberto Fernández "ha desordenado las prioridades de la Argentina".

"Cada día que pasa, el pronunciamiento de la política, la sociedad y los empresarios es adverso a la aceleración de un proyecto que pomposamente se llama reforma judicial", sostuvo el dirigente radical.

En declaraciones radiales, el cordobés advirtió que la Casa Rosada "se empecina en convertir al país en el Triángulo de las Bermudas entre Vicentin, la reforma judicial y esta autocensura al periodismo", en alusión al inciso que establece que los jueces deben comunicar al Consejo de la Magistratura si reciben "presiones" de "poderes mediáticos".

En ese sentido, el referente opositor afirmó que el jefe de Estado "ha desordenado las prioridades de la Argentina" y envió un mensaje a Alberto Fernández: "Retire el proyecto, salga del nivel de tensión política y arranque de cero, buscando los consensos necesarios, estableciendo las prioridades del país".

Al ser consultado sobre cómo prevé que sea el tratamiento de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, Negri afirmó que ve "muy difícil" que la iniciativa sea aprobada en ese cuerpo legislativo. "Estamos lejísimos de que suceda en Diputados lo que va a pasar en el Senado", estimó el cordobés.

Finalmente, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio consideró que la reforma judicial "convierte en agenda pública la agenda privada de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) vinculada con sus casos en la Justicia" y advirtió: "No hay que menospreciar la forma en que Cristina construye poder".

Córdoba no va

Los cuatro diputados del bloque Córdoba Federal ratificaron su decisión de no votar el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno en el Congreso de la Nación.

Los legisladores confirmaron su intención luego de conocerse el dictamen emitido sobre la propuesta oficial, que está previsto que sea debatida la próxima semana en el Senado y que luego pase a la Cámara baja.

"Los diputados nacionales por Córdoba del Bloque @CordobaFederal queremos comunicar que, habiéndose conocido el dictamen emitido por la comisión pertinente en el Senado de la Nación, referido al proyecto de Reforma Judicial, ratificamos nuestra decisión de no votar dicha ley", publicaron en redes sociales.

"Sostenemos también que el tratamiento de dicho proyecto es inoportuno y no debe tratarse sin el consenso necesario que requiere una reforma de esta envergadura", agregaron los legisladores cordobeses. El bloque está integrado por los diputados Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez.

Voto en contra

El diputado nacional Luis Contigiani (Frente Progresista-Santa Fe) anticipó su rechazo a la iniciativa, considerando que si bien es necesaria una transformación de la Justicia, no es eso lo que propicia el proyecto oficial. "No termina de cambiar de raíz la justicia federal. Todo lo contrario. Estructuras absolutamente viciadas son multiplicadas pero no corregidas".

Y, por otra parte, "no tiene nada de federal", asegura. Y lo justifica con números: "con la reforma propuesta llegaríamos a 46 jueces federales penales en la ciudad de Buenos Aires, para unos 3 millones de habitantes, por otro lado, llegaríamos a sólo 198 juzgados federales en las provincias (no todos tienen competencia penal) para más de 40 millones de argentinos".