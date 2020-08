https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 23.08.2020

Remarcó la necesidad de asistir “a los sectores paralizados hace meses” Leandro González: "La responsabilidad social junto a la presencia del Estado son claves para afrontar el pico"

El presidente del Concejo Leandro González se sumó a las recomendaciones reiteradas por el gobierno municipal en los últimos días, resaltó la importancia de la “responsabilidad de la ciudadanía” y remarcó la necesidad de asistir “a los sectores paralizados hace meses”.

“Son días para cuidarnos un poco más y circular en la calle un poco menos, para de esta manera no perder lo que consiguió la ciudad en más de cinco meses de pandemia”, afirmó Leandro González, quien reiteró la necesidad de cumplir con los protocolos vigentes y evitar encuentros o reuniones afectivas o familiares: “son el principal foco de contagio, y si logramos evitar eso colaboraremos para que el pico que se aproxima sea lo más amesetado posible”.



“Durante más de 70 días logramos que ninguno de nuestros vecinos y vecinas se contagiara, pero en estas semanas el virus convive cada vez más cerca. Hoy entramos en otra secuencia. No poder ver, abrazar y compartir con nuestros afectos, así como no poder desarrollar plenamente actividades comerciales y productivas, son de las peores incertidumbres que transitamos. Pero para que recuperemos las certezas en un futuro cercano y no retrocedamos, tenemos que cumplir con las recomendaciones. Entendemos que el intendente Jatón y el equipo de gobierno están realizando un buen trabajo en la gestión de una crisis impensada y estamos convencidos que debemos acompañarlo”, afirmó González.



“Todos sabemos ya a esta altura que están prohibidas las reuniones familiares y afectivas, que el uso del barbijo es obligatorio para circular, que es necesario respetar el distanciamiento social, que es importante lavarse las manos y usar alcohol, y que no se puede compartir el mate, entre otras recomendaciones, las cuales algunas incluso llegaron para quedarse. Pero vale la pena retomarlas porque a nadie escapa lo que significaría retroceder de fase en términos económicos y productivos. Por esto es importantísimo que tanto desde la responsabilidad individual como desde el Estado en todos los niveles, colaboremos en este objetivo”.

Por otra parte, González abogó por enfocar políticas púbicas efectivas en los sectores parados por las disposiciones nacionales desde el inicio de la cuarentena. “Con la extensión de esta situación, es absolutamente necesario que se incrementen las medidas para que aquellos sectores paralizados por el decreto nacional, tengan la contención necesaria y suficiente para poder continuar con las puertas abiertas. Evidentemente, hasta hoy no han sido suficientes”, remarcó.