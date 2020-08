Raíces nuevas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante oriunda de Guadalajara presentó el videoclip de "La Mexicana". En diálogo con Multimedios El Litoral, profundizó sobre los sentidos de la obra y su compromiso con el feminismo desde su posición en la industria cultural.

La cantante Paty Cantú presentó, a principios de julio, el videoclip de "La Mexicana". Prologada como un canto que alegra a los corazones, la canción donde se define "hija de los boleros" intercala referencias a la música de su país ("Bésame mucho", "Cielito lindo", "La barca") y representaciones de figuras, colectivos y artistas, como La Hispana, Valentina, la comunidad de huicholes y un danzante azteca. Se trata de "pintar una fotografía, mostrarle al mundo lo que somos", precisó a El Litoral.

A mi manera

"Fue la conclusión de muchas cosas". En ese lugar ubica Paty Cantú a "La Mexicana". Embebida por el proceso de reconocimiento de culturas distintas, derivada de conciertos en países como Argentina, la canción saca a relucir el orgullo por las raíces de cada país latinoamericano. En el plano personal, se fue forjando una nueva perspectiva, cimentada en aprendizajes. "Pérdidas, con las que aprendí a vivir". Luego, se fueron sumando canciones diversas como "Cuando vuelvas" y "No hacemos nada".

Pero, "La Mexicana" a la postre el nombre del álbum, tenía una particularidad. "Sentí la necesidad de mostrar lo que mi tierra puede aportar en cuanto a mezclas de raíces en todos los sentidos. Musicalmente hablando, sin ser espectadora de las tendencias en el mainstream, donde de repente cambia la moda y lo más fácil es 'montarse a'. En los últimos años, el 90% ha sido reguetón o trap, ritmos que me gustan, pero pensé: '¿por qué no mostrar una canción donde puedo mezclar cosas a mi manera, como lo haría alguien de acá?'.

En el proceso de producción, a Paty la asaltaba con frecuencia el recuerdo de una canción. "Empire State of Mind", de Jay-Z y Alicia Keys. "Cuando uno llega a Nueva York, escucha esa canción en su mente aunque no quiera. Pensé que estaría lindo hacer un 'Empire State of Mexico'. Que la gente llegue y pueda recordar la tradición desde un sentido moderno". Además, tiene que ver con "no ser espectadora en un país tan grande que tiene sus propios movimientos urbanos, de pop alternativo regionales. Y no es por echar el cebollazo, como decimos acá, pero me inspiró mucho ir a la Argentina. Porque Argentina y México se parecen mucho. Tenemos movimientos muy fuertes y poderosos, más allá del mainstream, y momentos claves han marcado época para géneros de la música en español. En definitiva, es un statement de orgullo y de agradecimiento".

Lo que somos

"Like si eres mexicano o mexicana", comenta un usuario de YouTube. "No soy mexicano, soy argentino... pero amo a México y su cultura!", responde otro. La apropiación del mensaje en las redes enlaza con la intención de Paty. "Pintar una fotografía. Mostrarle al mundo lo que somos. Desde la tradición, desde los clichés bellos (porque un cliché no tiene que ser algo malo), pero con nuestra reinterpretación actual de las cosas". En la confección musical, Cantú destaca el pequeño beat de rap "que hicimos a mano: no es un beat que jalamos de una librería. Pusimos un poco de cumbia y de hip hop, como el que se hace en México. (Acá hay un movimiento de rap muy grande, mucho más que el de trap o de reguetón). Luego, quise hacer una combinación rara de melodías de pop y de ranchera en el coro", dice mientras se le escapa una risa.

El videoclip de "La Mexicana" aporta en la construcción del imaginario sobre la cultura modernizada. Sin dudas, adquieren relevancia las participaciones de la comunidad de huicholes y el danzante azteca, como así también "la fotografía dentro de la fotografía en alusión a la pintura muy famosa que cuenta la leyenda sobre el surgimiento de los volcanes Popocatépetl". Además, los sentidos se multiplican con las presencias de la rapera coahuilense La Hispana y de Valentina (de Rupaul's), "una de las drag queen más famosas, que se define como no binaria". Todo lo dicho apunta a la "constante lucha por la igualdad de la mujer y por la igualdad en general. Por ir en contra de la discriminación y de la autodiscriminación. Es, un poco, decirle al mundo: 'la mexicana no soy yo'. Es la mujer, cualquier persona que se defina como mujer. Que lucha desde cualquier estrato y cultura dentro de nuestra tierra".

La embajadora latinoamericana de la asociación "She is the Music", destaca la transformación del 8M en México. Este año, visitando a su familia en Guadalajara, Paty salió a marchar. "Habíamos mujeres de todas las edades y todas juntas pedíamos las mismas cosas: justicia, libertad de expresión, seguridad, libertad de elección. Me di cuenta que nos transformamos de las que celebramos a las que cambiaron algo en las que estamos tratando de cambiar algo para las que vienen".

Lleva acción

"Tuve la planeada coincidencia o fortuna de nacer en una cuna de mujeres muy fuertes, como mi madre y mis hermanas. Y no sólo eso... mi padre y mi hermano son hombres en vistas. Quizá nunca lo he contado, pero yo no crecí consciente de que no había diferencias. Estos tabúes y frenos de mano los empiezo a conocer cuando salgo al mundo". Los primeros acercamientos de Cantú a la cultura y al arte no estaban acompañados por etiquetas o advertencias. "Para mí, no existía esa noción de que mi vida iba a ser más difícil por ser mujer. Tampoco reconozco las diferencias de religión, de preferencias o de ideologías políticas. En mi casa, donde hay católicos, judíos, ateos y protestantes, las opiniones distintas se tomaban como algo positivo para generar discusión y conversación".

Las nociones de respeto y diversidad que Paty fue recibiendo en su hogar toparon, como anticipó, con muchos prejuicios. "Desde los 18 años, he tenido que luchar constantemente contra el machismo. Descubrí que era mejor hacerlo con acciones que con palabras. Y la música, aunque tiene palabras, lleva acción. La forma en que la gente aprende es a través de la programación lingüistica, cuando vas normalizando ciertas conversaciones y términos. En canciones como 'Valiente' o 'Cuenta pendiente' se habla libremente, de una forma sutil y fina, de un deseo sexual. En 'Cuando vuelvas', la gente puede escuchar todo el tiempo hasta que se crea en el amor propio".

Y aclara: "creo que, además de describir el sexo, hay muchas otras cosas que nos tenemos que decir a nosotras mismas y generarnos oportunidades. No sé si esto va a venir a mi beneficio o en mi contra en el corto plazo, pero sé que a largo plazo me convierte en alguien que tiene la carrera que siempre soñé tener. Un artista pinta una foto de la sociedad. No lo hace para conseguir plays, gloria personal y fama".

Educar a la industria

Encontrar una referencia femenina en el proceso de formación musical no fue una tarea fácil, confesó alguna vez Marilina Bertoldi. El disparador fue el Gardel de Oro obtenido el año pasado, que revolucionó la industria musical al punto de eliminar la distinción de género en las ternas. Consultada sobre su genealogía artística, Paty adelanta: "voy a decir algo que suena a cliché, pero es verdad". Y suelta: Madonna. Ella representa "la libertad: se viste como quiere, cambia de música y de imagen de una canción a otra dentro del pop". También Alanis Morissette. "Jagged Little Pill" (1995) fue "un disco que a cualquier cantautora le llamó porque se notaba inmediatamente que estaba hablando de su vida. No era alguien que simplemente se puso a decir al micrófono las palabras de otra persona".

La frecuencia hispanoamericana, obviamente, es clave en la constitución artística de Paty Cantú. La española Ana Torroja (ex Mecano) se entrelaza con dos grandes autoras mexicanas, como Consuelito Velázquez y María Grever. "Como me dijo Juan Gabriel, ese libro tiene que crecer". En tiempo presente, son muchas las mujeres que inspiran a la cantautora nacida en Guadalajara: Mon Laferte, Ximena Sariñana, Safree, Francisca Valenzuela y Lula Bertoldi". Sobre la voz de Eruca Sativa -cuyo especial vínculo con México se ejemplifica en la alianza con The Warning-, Paty aporta: "La pude conocer en Argentina. Me parece un personaje espectacular y poderoso: delante del micrófono, con la guitarra y frente a su banda".

Según Cantú, abrirse campo como compositora, productora y artista le permitió desarrollarse en tanto "persona pensante. Alguien que, más que un cascarón, lleva opiniones. Se convirtió en algo que no podía ser solamente para mí. Tiene que ser más fácil para quienes vengan después". Con este panorama, entiende que la clave es "educar a la industria". "Para que no se nos inculque esta sensación de que tenemos que competir por un único espacio. Porque, para nosotras, sólo hay uno... y es de una o de la otra... sino, pues hay que pelear. Tenemos que quitarnos ese estigma, solidarizarnos, hacernos fuertes. Creo que estamos en ese momento".