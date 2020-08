El NEA como nuevo polo literario del país

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Editorial ConTexto lanza la Colección Narrativa “La Tierra sin Mal”, con textos de cinco autores del Nordeste Argentino. Entre ellos, la escritora santafesina Patricia Severín participa con su antología “Mamá quiere ver las rosas y otros cuentos”.

Redacción de El Litoral

Editorial ConTexto lanza la colección narrativa “La Tierra sin Mal”, una serie de cinco libros que reúne obras de destacados escritores del Nordeste Argentino (Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe y Misiones) y de esta manera se pone en evidencia la calidad y diversidad literaria de esta región. Es un proyecto que impulsa la idea de construir un corpus literario.

“¿Quién de nosotros no ha leído, a lo largo de su vida, algún libro perteneciente a una colección literaria? Nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud; nuestros años de madurez, se han nutrido de esa experiencia”, dice Juan Basterra, director de la colección y agrega “La Tierra sin Mal no pretende otra cosa. Tomando como título el de aquel lugar privilegiado, indestructible, donde la tierra produce por sí misma sus frutos y donde no hay más muerte, ámbito mítico de la cultura guaraní, la colección aspira a reunir obras que reflejen la rica diversidad narrativa de las provincias del NEA y Santa Fe, y que constituyen, probablemente, lo mejor de nuestro acervo cultural”.

De esta manera, los primeros cinco títulos de José Gabriel Ceballos (“Víspera negra”) de Corrientes, Orlando Van Bredam (“Crímenes de aldea”) de Formosa, Francisco “Tete” Romero (“Oler la tempestad”) de Chaco, Patricia Severín (“Mamá quiere ver las rosas”) de Santa Fe y Osvaldo Mazal (“Andrés vuelve”) de Misiones afianzan un recorrido literario que da cuenta de sus relaciones personales y artísticas que datan de muchos años.

La colección fue presentada en la Feria del Libro Digital de Chaco con gran aceptación. En esa oportunidad cada escritor leyó un fragmento de su obra.

De nuestra provincia

“Mamá quiere ver las rosas y otros cuentos” es la antología que propone la escritora santafesina Patricia Severín para esta colección. “Para mí es un honor y una profunda alegría que me hayan invitado a este proyecto de edición. Un honor, por estar al lado de estos autores excelentes con los cuales compartimos, desde hace años, charlas, encuentros y amistad. Y alegría, por haber sido considerada como narradora mujer, junto a ellos. Creo profundamente en el NEA como ámbito y plataforma cultural desde donde elevar nuestras voces, con todas y cada una de sus particularidades”, destacó Severín.

Algunos de los cuentos que se incluyen son “Chanchos”, “Pedacito de chocolate”, “Helada Negra”, “Elba y los perros”, “La valijita”, “Mamá quiere ver las rosas”, entre otros. “Seleccioné diecisiete narraciones de diferentes libros, dos de ellos inéditos. A mi entender, son mis mejores cuentos o, por lo menos, los que están más cercanos a mí en el afecto”, asegura.

Dice Carlos Roberto Morán en su contratapa: “Los personajes de estos cuentos suelen cargar sus secretos, expresan poco, y llevan un dolor del que no siempre pueden desprenderse. Personajes que se mueven en el campo o en la ciudad y que, en general, sufren y no son comprendidos. Este libro, además de por el dolor, se caracteriza por la intensidad de las emociones. La autora santafesina es muy eficaz en la construcción de sus relatos. Severín expresa que trabaja con los silencios y que los silencios hablan. Y esta antología así lo demuestra”.

“Creo que la literatura es salvadora”, dice Patricia y continúa: “escribir me ha permitido sanar cuestiones difíciles, los grandes desafíos de la vida”.