Domingo 23.08.2020 - Última actualización - 13:33

13:31

Unión hizo un ofrecimiento ¿Cuándo arreglará Bottinelli con Central?

La situación de Jonathan Bottinelli es, cuánto menos, extraña: el Kily González, entrenador de Rosario Central, lo quiere sí o sí, el jugador está libre pero no arregla. "El martes, a más tardar, lo quiero acá", dijo el técnico canalla. A todo esto, Unión no tiene novedades y el representante del defensor no se comunicó con la dirigencia para desechar el ofrecimiento que se le hizo para que arregle hasta fin de año.

"Mientras el representante no nos diga nada, nosotros seguimos esperando", dicen en Unión, más allá de que saben del interés y de la charla que Bottinelli tuvo con Cristian González.

A todo esto, el encuentro entre París Saint Germain y Bayern Munich por la final de la Liga de Campeones provocaba un especial interés en Rosario Central. Es que si el PSG le ganaba al conjunto alemán, las arcas canallas recibían 240 mil euros. Vale recordar que hasta aquí Central ya se vio beneficiado por el exitoso derrotero de encuentros que hizo el equipo parisino en la presente edición de la competencia de clubes más importante de Europa; en poco más de 400 mil de la misma moneda. Todo esto es gracias a lo que figura en el contrato entre el Canalla y el PSG que se realizó en la transferencia de Giovanni Lo Celso.

¿Qué tiene que ver con Unión?, que Rosario Central le está debiendo alrededor de 600.000 dólares por las transferencias de Brítez, Zabala y Damián Martínez, por lo que podría al menos achicar esa deuda que está en dólares pero con documentos que han vencido y cheques que vinieron rechazados.