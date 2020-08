https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 23.08.2020

Playoffs 2020 de la NBA Un encendido Luka Doncic le dió la victoria a Dallas Mavericks e igualó la serie ante Clippers

Una superlativa labor del esloveno Luka Doncic le otorgó este domingo la victoria a Dallas Mavericks sobre Los Angeles Clippers por 135-133, en tiempo suplementario, para igualar 2-2 la serie que ambos equipos animan por los cuartos de final de la Conferencia Oeste de la NBA de básquetbol.





En el gimnasio AdventHealth de la denominada ‘burbuja’ de Orlando, a puertas cerradas, el exjugador del Real Madrid firmó una de sus mejores actuaciones desde que llegó al máximo circo basquetbolístico del mundo.





El base, de apenas 21 años, confeccionó una planilla con 43 puntos (14-21 en dobles, 4-10 en triples, 3-5 en libres), 17 rebotes, 13 asistencias y 2 robos en los casi 46 minutos que permaneció en el rectángulo de juego.





Además, Doncic resolvió el pleito con un magistral triple sobre la misma chicharra, con la marca encima de Reggie Jackson.





En los Mavericks también hubo una buena tarea del escolta Trey Burke, que terminó con 25 unidades y 5 rebotes.





En los Clippers, en tanto, el alero Kawhi Leonard aportó 32 puntos (7-13 en dobles, 3-9 en triples, 9-10 en libres), 9 rebotes y 4 asistencias en 46m.

"Esta mañana no me sentía muy bien, pero cuando salté a la duela se me olvidó todo. La adrenalina pudo más que el dolor", expresó Doncic al concluir el partido.



Con la victoria, la serie se empató a dos triunfos por bando.