Brutal agresión policial a un jubilado que cenaba con su familia: hubo pueblada, tiros y un auto incendiado

Un hecho lamentable ocurrió este fin de semana en la localidad santafesina de Santa Isabel, en el departamento General López. Allí un jubilado y ex presidente de la Comuna de ese pueblo, fue salvajemente agredido por personal policial ante la denuncia de un vecino que lo acusó de “violar” las restricciones que prohíben las reuniones familiares.

Mario Kovacevich de 77 años, se encontraba cenando con su familia el sábado por la noche por el cumpleaños 50 de uno de sus hijos, cuando dos efectivos policiales se presentaron en su domicilio (en las afueras del pueblo), manifestándole que habían excedido el horario de reunión. Aparentemente hubo una discusión y los uniformados lo empujaron.

El hombre quedó inconsciente y herido producto de un fuerte golpe en la cabeza, además de que sus dos hijos varones fueron esposados y trasladados a la Comisaría 5º de esa localidad, junto a la esposa de uno de ellos. Enseguida, el hecho fue repudiado en las redes sociales por uno de los sobrinos de la persona agredida, quien dio a conocer el hecho acompañando con fotos la publicación: “No atrapan a los que venden droga ni a los que roban. Tampoco pueden parar las grandes fiestas privadas. Pero sí son buenos para golpear a una familia. Mi tío Mario, golpeado por la policía de Santa Isabel ", sostuvo Raúl Pellegrini.

Pero no todo terminó ahí. Durante las primeras horas del domingo, el pueblo se organizó a través de redes sociales y cadenas por Whatsapp para marchar hasta la sede policial en disconformidad por el accionar de la fuerza. La situación se descontroló cuando pasadas las 18 horas, uno de los efectivos policiales disparó al aire con su arma reglamentaria para dispersar a la multitud.

Lo que sigue es una seguidilla de más violencia: personas entrando a la fuerza a la Comisaría y tomándose a golpes con los policías; rotura de vidrios; y un auto incendiado, que se dio tras la llegada de refuerzos policiales. Ahí se volvieron a sentir disparos, pero esta vez, de balas de goma para dispersar a la gente que se encontraba en la plaza.

Es para señalar que el auto prendido fuego pertenece al primer detenido en la causa por el homicidio del joven Federico Landriel, asesinado en la zona rural de Santa Isabel, a fines de mayo último.

“No me mataron por suerte”

El ex presidente comunal, Mario Kovacevich, contó ante los medios que jamás tuvo un problema con la policía ni con la gente y que por eso le “duele muchísimo” lo que pasó. “El dolor de tener que vivir esta situación. Cuando fui Presidente Comunal tuve buena relación con la Policía. Me llama la atención el operativo que armaron”, aseguró.

Y agregó: “Me pegan un empujón que no me mataron por suerte porque golpeé con un tapial. Quedé inconsciente 20 minutos. No me dieron tiempo a nada”.