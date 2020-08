https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De los 23 detenidos, 15 dieron positivo por coronavirus Perú: fallecieron 13 jóvenes en estampida en una fiesta prohibida

Al menos 13 personas murieron asfixiadas la noche del sábado en una estampida desatada en una discoteca de Perú cuando la policía irrumpió para impedir una fiesta vedada por la epidemia del nuevo coronavirus.



"Tras un operativo policial en una discoteca en Los Olivos se reportan 13 personas fallecidas", dijo a la radio RPP el jefe de la policía peruana, general Orlando Velasco.

La Policía allanó la discoteca donde 120 personas participaban en una fiesta convocada a través de las redes sociales, violando la norma que prohíbe reuniones grupales en Perú debido al estado de emergencia sanitario por el covid-19.

"Frente a la intervención policial, que no empleó ningún tipo de arma o bomba lacrimógena, los asistentes a la fiesta intentaron escapar por la única puerta de ingreso, atropellándose y quedando atrapadas entre la puerta y una escalera del local", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

El presidente Martín Vizcarra lamentó la tragedia y expresó su "cólera por la irresponsabilidad" de los organizadores de la fiesta.

"No puede ser que (...) cuando tenemos población como el personal de la salud que expone su vida para salvar vidas, haya empresarios como los dueños de esta discoteca que exponen la vida de personas", dijo Vizcarra a periodistas.

La acción se desencadenó una hora antes del inicio del toque de queda nocturno, luego que vecinos se quejaran de una fiesta.

Algunos participantes en el evento y vecinos refutaron la versión policial de haber prescindido de los gases lacrimógenos.

"Parece que la policía ha entrado y les ha tirado bombas lacrimógenas y los han encerrado, y parece que esa gente ha muerto asfixiada", dijo un vecino de la zona a la radio RPP.

Entre las trece personas fallecidas hay doce mujeres y un varón, informó la ministra de la Mujer, Rosario Sasieta.

Además tres civiles resultaron heridos junto a otros tres policías, que intentaron liberar y auxiliar a las personas atrapadas. También quedaron detenidas 23 personas.

Según diversos testimonios, el pánico se desató entre los varones una vez que un grupo de agentes ingresó a la discoteca y pidió a las mujeres abandonar primero el local.

Un buen grupo de asistentes alcanzó a salir a la calle, pero otro quedó atrapado cuando los hombres corrieron hacia un escalera angosta que era la única salida y se toparon con la puerta cerrada.

La desesperación por evitar ser detenidos habría sido la chispa de la tragedia. La norma peruana prevé penas de cárcel y sanciones pecuniarias equivalentes a 110 dólares a quienes incumplan las disposiciones por la pandemia, como participar en reuniones sociales.

"Murió en mis brazos"

Las edades de las víctimas oscilan entre los 20 y 30 años, según reportes de la prensa.

"Si yo sigo viva, Dios sabe porqué, mi compañera que estaba conmigo, murió en mis brazos", dijo a la prensa una joven que asistió a la discoteca donde se celebraba un cumpleaños.

Cuando "la policía intervino, dijeron bajen las mujeres (...) Yo llevé cargada a mi enamorada, pero falleció camino al hospital", dijo a la radio RPP Franco Carrasco.

"Nunca debió ocurrir, estamos en pandemia, en emergencia sanitaria. Pido la máxima sanción a los dueños de la discoteca, son prácticamente responsables", dijo la ministra de la Mujer a la radio RPP.

Familiares de la víctimas se agolparon a la morgue de Lima para identificar los cuerpos.

"Aún no traen el cadáver de mi hija. Me enteré que mi hija murió asfixiada hoy en la mañana. Desde hoy en adelante no hagan fiestas, no tengo dinero para sepultarla", dijo al canal América Televisión Gregoria Velásquez, madre de Maryori Salcedo Velásquez de 26 años.

15 detenidos con coronavirus

Las autoridades sanitarias anunciaron que 15 de los 23 detenidos dieron positivo a pruebas de descarte de covid-19 en el centro policial de Los Olivos.

Entre los detenidos "15 han salido positivo (a covid-19). De este grupo 13 está en fase contagiante, que es lo delicado del asunto. Ha habido un foco de infección muy grande En la fiesta)", dijo el doctor Claudio Ramírez, del Ministerio de Salud.

La fiscalía por su lado informó en un comunicado que “se han identificado 11 cadáveres infectados con el virus”, por lo cual las necropsias para determinar las causas de la muerte se realizarán a partir del lunes bajo protocolos de bioseguridad.

El gobierno prohibió las reuniones sociales para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que ha dejado hasta el domingo 27.663 muertos y más de 594.300 casos confirmados desde el primer contagio en marzo, según el balance diario oficial.

Con 33 millones de habitantes, Perú es el tercero en América Latina en decesos por la pandemia después de Brasil y México, y segundo en contagios detrás del gigante sudamericano.