https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 24.08.2020 - Última actualización - 10:53

9:16

“Un rayo no cae nunca dos veces en el mismo lugar”, expresaron desde la entidad, que denunció que "los proyectos legislativos para condenar los hechos de vandalismo agropecuario continúan demorados, mientras se plantea una reforma judicial planteada a la medida del poder de turno”.

"Basta de relato" Duro comunicado de CRA luego del segundo incendio en el campo de su vicepresidente “Un rayo no cae nunca dos veces en el mismo lugar”, expresaron desde la entidad, que denunció que "los proyectos legislativos para condenar los hechos de vandalismo agropecuario continúan demorados, mientras se plantea una reforma judicial planteada a la medida del poder de turno”. “Un rayo no cae nunca dos veces en el mismo lugar”, expresaron desde la entidad, que denunció que "los proyectos legislativos para condenar los hechos de vandalismo agropecuario continúan demorados, mientras se plantea una reforma judicial planteada a la medida del poder de turno”.

“Angustia, frustración, pesar, rabia, impotencia. Sólo algunas de las sensaciones que se experimentan frente a la injusticia”. De esta manera comienza el comunicado que publicó Confederaciones Rurales Argentina (CRA) luego de que se produjera por segunda vez en tres meses un incendio en el campo del vicepresidente de la entidad, Gabriel De Raedemaeker.

“Un rayo no cae nunca dos veces en el mismo lugar, canta un artista. Las brujas no existen, pero que las hay...las hay, pregonan los más sugestionables. Las casualidades tampoco existen. Sin embargo, llamativamente, un campo parece que se puede incendiar dos veces en el mismo lugar en menos de tres meses. No se trata ni de magia ni de brujería.”, continúa el documento.



“A los repetidos ataques a silobolsas y los incendios intencionales que vienen padeciendo los productores agropecuarios en la Argentina se le deben sumar los "descuidos accidentales" que producen cuantiosos perjuicios económicos y ambientales, daños de los que nadie se hace cargo.”, dijeron desde CRA y apuntaron contra el gobierno nacional que no hace nada por reivindicar el valor que la actividad productiva agropecuaria tiene para el país y la sociedad en su conjunto. Sólo le interesa asfixiarla y exprimirla fiscalmente.”

En este sentido, desde la entidad criticaron la demora de los proyectos legislativos para condenar hechos de vandalismo rural, mientras que se discute una reform judicial “planteada a la medida del poder de turno”.”Ciudadanos soberanos devenidos en súbditos de un poder vicepresidencialista caprichosamente autoritario que ha encontrado en la crisis sanitaria el pretexto perfecto para avanzar despiadadamente sobre libertades individuales y arremeter contra las instituciones republicanas en un desesperado intento por garantizar su impunidad”.

“Se pregonan el aumento de las exportaciones y la generación de nuevos puestos de trabajo, música para los oídos distraídos de circunstanciales destinatarios de vacíos discursos tribuneros, pero nada se dice sobre cómo proteger al productor primario, eslabón fundamental sobre el que se nutre todo el resto de la cadena agroindustrial.”, finalizó CRA.