Protestas y toque de queda en Wisconsin por la agresión policial contra un hombre negro

En la ciudad estadounidense de Kenosha, un policía disparó varias veces a un hombre negro por la espalda, a poca distancia y mientras éste se subía a un vehículo, según un video del incidente.

El hombre, identificado como Jacob Blake por el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, fue llevado a un hospital en Milwaukee y estaba en estado crítico, informó la policía de Kenosha.

"Esta noche (23.08.2020), Jacob Blake recibió múltiples disparos en la espalda, a plena luz del día, en Kenosha, Wisconsin", tuiteó Evers.

"Aunque aún no tenemos todos los detalles, sabemos con claridad que no es el primer hombre o persona negra en recibir disparos o heridas o en ser asesinado sin piedad a manos de miembros de las fuerzas del orden en nuestro estado o nuestro país", siguió.

El abogado de derechos civiles Ben Crump dijo que los tres hijos de Blake estaban en la camioneta cuando todo ocurrió y que el hombre había intentado intervenir en una pelea entre dos mujeres. "Vieron a un policía disparar a su padre. Estarán traumatizados para siempre", escribió Crump en Twitter.

Crump representa a la familia de George Floyd, un afroestadounidense que murió el pasado 25 de mayo a manos de un policía blanco, que se arrodilló sobre su cuello por casi nueve minutos.

Tras anochecer en Kenosha, una multitud de manifestantes se enfrentó a policías antidisturbios, según imágenes publicadas por el diario Milwaukee Journal Sentinel. La ciudad declaró luego un toque de queda nocturno.

