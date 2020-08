https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Le impidieron ver a su hija en Córdoba "El común de la gente no tiene derecho a ver a su familia que está muriendo, pero el poder político sí", dijo el papá de Solange

La triste historia de Solange conmocionó al país entero y genera polémica en torno a lo ocurrido con su padre, Pablo Musse, al que le impidieron el ingreso a la provincia de Córdoba para acompañar a su hija en los últimos día de vida.

Este lunes, Musse volvió a hablar con la prensa y dejó expuesto el pesar de su familia y la bronca que generó toda la situación. “Mi esposa está abatida. Estuvo con mi hija hasta el último momento. Mi hijo también está destruido" dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

“Ver a un familiar en un su último momento es un derecho básico universal", sostuvo Musse y al tiempo de asegurar que “el común de la gente no tiene derecho a ver a su familia que está muriendo, pero el poder político sí: se juntan y rompen el protocolo”.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, Musse explicó: “Me faltaban tres horas y media para llegar. Solange me esperaba para almorzar, pero no me permitieron verla. Un iluminado dijo que yo incumplí la Ley y se preguntó qué pasaba si yo contagiaba gente en Córdoba. Pero yo iba a ver a mi hija. Dijeron que yo tenía COVID y por eso no me dejaron ingresar a Córdoba. A las autoridades les chupó un huevo mi problema. Me dijeron que como era domingo no estaban trabajando”.

En otro tramo de la entrevista con Nelson Castro, el padre de Solange contó: "Recuerdo las sonrisas, el interés y la pelea de ella. Era una luchadora, peleando 10 años contra el cáncer, y una mujer excepcional. Tenía amor incondicional con todos. En sus últimos momentos, pensaba que si no podíamos juntarnos eso sirva para mucha gente más que está en la misma situación que nosotros",

"Hay familias que no pueden juntarse por protocolos, leyes y decretos. Se cagan en los derechos de las personas que necesitan estar con su familia antes de irse", cerró.