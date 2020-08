¿Le picó el "Bicho"?: Godano iría como candidato a presidente de Colón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay un compromiso de su círculo íntimo de no hablar con la prensa, evitar manifestaciones en redes sociales y negar todo hasta que la fije la fecha de los comicios , supuestamente en el mes de diciembre de este año. De ser así, habría tres listas en Colón.

Fue ex jugador, ex entrenador y ahora ex presidente de Colón. El cartelito de "ex" valida para cualquier cosa, menos para el sentimiento sabalero que tiene desde el primer día que llegó al club allá por 1980 con el bolsito cargado de sueños de fútbol desde su querida San Carlos. Se trata del "Bicho", Víctor Francisco Godano, ése que siempre dejó la idea de "camiseta transpirada" hasta la última gota cuando jugaba y que se comprometió en una función dirigencial, junto a "Lalo" Vega, en el peor momento de la historia en los últimos años en Colón, cuando el club quedó al borde del abismo total en la era post Lerche.

En la última entrevista a fondo en marzo de este mismo año, que concedió a El Litoral, se había mostrado muy crítico con la actual gestión de José Vignatti, pero al mismo tiempo desalentaba cualquier escenario de una posible vuelta a la escena política del Club Atlético Colón. "Cuando nos juntamos con los muchachos de esa gestión, recordamos los momentos que pasamos en el club como dirigentes", decía el "Bicho" a este diario.

Sin embargo, en los últimos días el rumor se instaló en el Mundo Colón: estaba el "Bicho" Godano, hoy por hoy poniendo todas las energías a sus empresas, recibiendo algunos comentarios de su círculo íntimo o más cercano que están vinculados al club en cuanto a un posible retorno a la arena política de cara a las elecciones, que en principio debieran llevarse a cabo en el mes de diciembre si es que la pandemia del Covid-19 lo permite.

"El tema es así: nadie va a decir nada públicamente, mucho menos el propio "Bicho" Godano. Nunca fue el perfil de exponerse, mostrarse ni andar figurando en redes sociales. La realidad es que de ese grupo siempre hubo gente que le decía que tenía que volver a Colón. En los últimos días, le acercaron dos encuestas: una la realizó un medio de comunicación de la ciudad de manera "abierta" y otra la formuló una empresa privada por teléfono tomando el muestreo con socios sabaleros del último padrón vigente. En los dos sondeos de opinión, la imágen positiva de Víctor Francisco Godano es altísima en la gente de Colón. Incluso sorprende, justamente, porque no es el "Bicho" alguien que ande apareciendo a cada rato en los medios de comunicación", confiaron a El Litoral.

La estrategia de "no visibilidad", ni de Godano ni del grupo de allegados, obedece a aplicar "coherencia social": primero, por el momento que se vive con la pandemia en Argentina (y especialmente en Santa Fe por estas horas); después, por la indefinición de qué hará la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) con la fecha de las elecciones, algo que hoy nadie puede arriesgarse a decir cuándo serían y mucho menos la modalidad. En este sentido, es la Agrupación del Dr. Ricardo Magdalena quien más insistió en realizar presentaciones administrativas en Personas Jurídicas, pensando de cara a los comicios.

Como en cada grupo de trabajo, hay un llamado "núcleo duro" de mesa chica en torno a Víctor Francisco Godano y un grupo de colaboradores más extenso pensando en el armado de una posible lista. Se insiste en la estrategia, tipo "a lo Coco Basile", con dos conceptos futboleros: "silenzio stampa" por un lado y "no comments" por el otro.

El plan de acción es claro: "estar" pero no mostrarse; avanzar, pero sin hacer ruido. No es el estilo. No lo fue hace años cuando llegaron al club; mucho menos ahora. El cimbronazo del sí de "Bicho" Godano, "Lalo" Vega y compañía es tan fuerte que alguien lo ejemplifica con un nombre.

Un conocido ex dirigente, ante el posible mano a mano de Vignatti con Magdalena, le había dado una "media palabra" a modo de compromiso, al actual presidente para sumarse al oficialismo. Esa misma persona, muy importante en cuanto a relaciones en AFA, ante la decisión de Godano de presentarse lanzó al aire: "Si el Bicho se presenta, ya es otra cosa. Me debo a ese grupo".

Así las cosas, con distintos estilos, el escenario electoral marcaría una posible contienda con tres listas: Vignatti, Magdalena y Godano. Como si todo ello fuera poco, el viernes en declaraciones al programa "Pisando el Área" (Radio Gol), el propio Dr. Gustavo Abraham expresó que "la Agrupación Futuro Sabalero no tomó ninguna definición orgánica de cara a las próximas elecciones en Colón".

Postura crítica al oficialismo

En esa entrevista con El Litoral, publicada cuando arrancaba la pandemia, el 27 de marzo de este año, el "Bicho" Víctor Francisco Godano se animaba a hablar de los temas de Colón. Las frases más importantes fueron las siguientes:

-"Recordamos aquellos tiempos y valoramos lo que hicimos... No la pasamos bien, eh!... El club estaba muy mal económicamente, con muchas deudas. Y a los dos años entregamos un club distinto, con muchas cosas para cobrar como lo de Alario, un documento de Luque, la publicidad y otras cosas que no recibimos en ese momento porque la gestión anterior a la nuestra, había cobrado mucho de esos ingresos por adelantado".

-"A la gestión de Vignatti la divido en dos. En la primera le fue muy bien, me acuerdo que yo me retiré en junio de 1992 y él asume a fines de ese año. Los sueldos eran totalmente distintos, pero el club tenía los tablones de madera y estaba en la B. Cambió todo, con una cancha que es un lujo, lo ascendió y tuvo muchos logros deportivos".

-"Ahora, en esta última etapa, el hincha de Colón está perdiendo la identidad como la estaba perdiendo en la última parte de la gestión de Germán Lerche".