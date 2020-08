https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las quemas crecen día a día

El fuego ardió en inmediaciones al Túnel y complicó la circulación durante el "finde"

Para la directora lo único positivo es “que no estemos lamentando incidentes de tránsito ni pérdidas de vidas humanas”. Bomberos Zapadores de Entre Ríos y Santa Fe trabajaron a destajo para que las llamas no avancen. El fuerte viento y la falta de humedad, acrecientan la problemática.

Desde la costa paranaense, a diario y las 24 horas del día se ven las altas columnas de humo, de noche cuando la luz natural se extingue, las llaman se enrojecen a la vista y los focos ígneos son claramente visibles. Hace semanas que se ve esta situación, ahora el problema es que no solo perjudica a la flora y la fauna diversa de esta zona de islas, sino que el fuego llegó a las “narices” del Túnel Subfluvial y en su jurisdicción el fuego durante el fin de semana se apropió de ambas aceras. Tal es así que durante sábado y domingo hubo momentos en que las autoridades del Túnel tuvieron que interrumpir el tránsito de forma total y parcial, para evitar cualquier tipo de accidente. Durante sábado y domingo ocho dotaciones del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, una de Bomberos Zapadores de Entre Ríos y Santa Fe, y otra de Voluntarios de Las Flores, combatieron las llamas que se registraron en cercanías al arroyo Las Sandias, ubicado a unos mil metros del Túnel Subfluvial y donde se delimita el inicio de jurisdicción del enlace vial, desde el lado santafesino. “Que no estemos lamentando incidentes de tránsito ni pérdidas de vidas humanas, el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad de ambas provincias, y la comprensión de los usuarios, son los únicos datos positivos que deja este fin de semana catastrófico para el túnel y todo el corredor de la autovía N° 168” señaló este lunes la representante del gobierno de Santa Fe en El Túnel, Karina Rotela, al ser consultada sobre los incendios del fin de semana. En ese sentido, la funcionaria agradeció el trabajo conjunto efectuado por personal del túnel y de las fuerzas de seguridad provinciales y de nación que actuaron ante el siniestro. “Policía de Seguridad Vial de Santa Fe, Caminera de Entre Ríos, Gendarmería, Defensa Civil, y las diversas brigadas de bomberos, de Zapadores y Voluntarios, tanto de Santa Fe como de Entre Ríos. Fueron ocho dotaciones santafesinas y entrerrianas que se sumaron a Bravo 28, que es la brigada con base en el túnel, realizando un trabajo a destajo para contener lo que parecía incontenible”, remarcó. En cuanto a los incendios, sostuvo que “es irracional que por el accionar de personas que intentan quemas controladas de pastizales, o simples descuidos, ocurran estas situaciones que ponen en riesgo a los conductores y son trágicas para nuestra flora y fauna”. Foto: Gentileza

Plan de reforestación La directora santafesina del Túnel sostuvo que se arbitrarán todos los medios necesarios para restituir lo perdido en materia forestal, un bien esencial para nosotros y las futuras generaciones. “Vamos a instrumentar un plan de reforestación que en los próximos 3 años nos permita reponer las especies arbóreas autóctonas que se han perdido con esta tragedia en nuestra jurisdicción. Esta es una iniciativa para la cual vamos a requerir la participación de los organismos correspondientes de la provincia de Santa Fe y, lógicamente, de los diversos grupos ecologistas y ciudadanos que quieran sumarse a participar.