En principio, todos se enfermaron fuera del ámbito laboral. Aún así, hay casi un centenar de empleados del Servicio aislados. No se notificaron casos dentro de la población carcelaria de internos. Aseguran que todos los establecimientos cuentan con instalaciones prepararas para eventuales contagios.

Nueve agentes penitenciarios de la provincia contrajeron Covid-19. Según detalló a El Litoral el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, uno de ellos se desempeña en la Dirección General del Servicio, y desarrolla tareas administrativas. Los restantes se distribuyen uno en la cárcel de Mujeres de la Unidad 5, en Rosario; dos en la Unidad 16, en la localidad de Pérez; dos en la Unidad 11 de Piñero, dos en la Unidad 3 también de la ciudad de Rosario; y uno en la Unidad II de Las Flores.

"Es una situación controlada, absolutamente -dijo el funcionario-, porque todos los contactos fueron por familiares de los agentes o por sus relaciones sociales. Y por ahora, no tenemos asintomáticos que hayan contagiado a los internos. Ése es el principal riesgo".

Como medida preventiva, desde la provincia se resolvió que los penitenciarios que residen en la ciudad de Paraná, declarada con circulación comunitaria del virus, directamente no asistan a trabajar "hasta nuevo aviso". En esa situación se encuentran doce empleados. Lo mismo se resolvió con los agentes que residen en Monte Vera y Laguna Paiva. En ese caso se trata de unos 25.

Gálvez advirtió que "en función de las relaciones o posibles contactos con personas contagiadas", el Servicio tiene, además, "a casi un centenar de penitenciarios aislados". Según manifestó, ello no resiente el Servicio aún, que cuenta con casi tres mil hombres. Pero aclaró que todos los aislados son "empleados activos", por lo que de incrementarse el número, podrían generarse inconvenientes.

Radiografía

Por su parte, el director del Servicio, Héctor Acuña, dijo a este diario que además de los agentes contagiados, de los aislados y de los que preventivamente no están trabajando por residir -por -ejemplo- en Paraná, el plantel de personal también se ve resentido por los que corresponden a grupos de riesgo y, en consecuencia, no están desarrollando tareas. "En esa condición, tenemos 123 empleados", aseveró. Y mencionó que muchos de los penitenciarios no se cuentan como personal "activo en los penales" porque son profesionales. "Teniendo en cuenta todas esas variables, prácticamente unos 255 agentes están afectados. Ello representa casi un 10% del total de los trabajadores", comentó.

Respecto de los reclusos, ratificó que "hasta ahora no tenemos contagios en la población carcelaria, en los internos. Aunque seguramente los vamos a tener. Hubo internos aislados pero por síntomas que terminaron siendo de otras patologías, como tuberculosis", precisó.

De todos modos, sobre la hipótesis de que inevitablemente habrá presos contagiados, Acuña intentó llevar tranquilidad y aseguró que en todos los penales se prepararon pabellones e instalaciones para poder aislar a los internos en caso de ser necesario, y para asistirlos desde el punto de vista sanitario. En el mismo sentido, aseguró que se cumplen con los protocolos para poder garantizar la seguridad de los reclusos dentro de los establecimientos.

"Tenemos tres médicos de guardia, enfermeros; contamos con el 4,5 % de camas de aislamiento respecto del total de la población penal… Y se prepararon salones para quienes deban aislarse", insistió.

Traslados

Acuña recordó que diariamente, se trasladan entre "600 y 720" penitenciarios hasta sus lugares de trabajo, en diferentes puntos de la provincia. "Ello constituye un factor de riesgo muy alto y debe ser ponderado. El personal está expuesto todo el tiempo. Del mismo modo, retiramos paquetes (de alimentos porque están suspendidas las visitas) desde Florencia hasta Rufino, y eso también es un riesgo. Genera un desgaste enorme que también redunda en cansancio para el personal que sigue trabajando", concluyó.

Visitas

Walter Gálvez aseguró que frente al panorama descripto, van a seguir suspendidas las visitas de familiares y las salidas transitorias. Las mismas fueron canceladas cuando se dispuso la cuarentena, en mayo, y hasta el momento no se reestablecieron. Se preparan protocolos para que cuando se retomen, sea de manera segmentada y segura. Pero no hay fecha cierta de cuándo podrían normalizarse.