Gerometta: "Por lo que sé, mi estilo se adapta al juego del Vasco"

El juvenil defensor de Unión, que debutó ni más ni menos que la noche de la derrota ante River pero dejando una buena impresión, dijo que "Azconzábal, por lo que hablamos, tiene una idea más ofensiva y no tan cerrada en el 4-4-2 como Madelón". Habló de las vivencias de aquél partido y de la camiseta que intercambió con Montiel.

El "Tati" Francisco Gerometta llegó desde muy pequeño a Unión, cuando en las inferiores estaba Nicolás Frutos. Luego de haber descollado en Ocampo Fábrica, allá en su tierra, se sometió a una prueba y quedó. Próximo a cumplir 21 años, cuenta vivencias y anécdotas en el diálogo con Rodrigo Rosetti y también se entusiasma con las expectativas respecto de su futuro.

* "Estamos haciendo mucho trabajo con pelota y luego hacemos un trabajo aeróbico, cada uno tiene su pelota. Para los que son tiempistas, cuesta un poco porque se pierde el contacto con la pelota y cuesta retomar; lo que sí te puedo decir, es que en algunos trabajos físicos nos pegamos una ahogada bárbara... Se notó mucho en los primeros días de trabajo".

* "Es todo raro, todo nuevo, te toman la temperatura, te hacen oler un algodón, tenemos que respetar las distancias en todo momento, pero hay que acostumbrarse porque parece que viene para largo".

* "Yo estaba yendo al gimnasio, pero nos prohibieron eso por miedo a que algunos se contagie y eso aumenta las probabilidades de que haya más contagiados. También nos pidieron que evitemos salir, sólo para algo indispensable y que sea rápido. En esto hay que darles la razón y hacerles caso".

* "Se renuevan las expectativas, todos arrancamos de cero como pasa siempre con un nuevo entrenador. Hasta la semana pasada, Azconzábal miraba los entrenamientos desde la concentración de Casasol, tuvimos una charla a distancia y nos dio algunas recomendaciones, como por ejemplo el tema de los gimnasios. En mi grupo estoy con el melli Calderón, Pajarito Juárez, el Chino Cañete, Luna Diale, Gallegos y Kevin Zenón que se sumó hace poco a los entrenamientos. En el grupo 4 están los referentes y los más grandes, como Corvalán, Cabrera, Assis".

* "Bottinelli fue líder y referente, fue muy estricto con nosotros, un gran ejemplo para todos. Llegábamos y él ya estaba, era uno de los primeros, terminaba de desayunar y cuando iba al gimnasio, me encontraba conque él estaba desde hacía 20 minutos y yo, por dentro, me decía: 'La puta madre, este tipo con 20 años en Primera está acá y yo que recién empiezo llego ahora'. Fue nuestro vocero ante los dirigentes, un ejemplo para todos, no sólo para los más chicos. Cuando jugás con él, te ordena todo el tiempo, te habla y te potencia. Fijate que Yeimar no había tenido suerte en Central y vino acá y la rompió".

* "Si no hay descensos, el lado positivo que los más juveniles tendremos más chances. Después de jugar con River, pensé que iba a tener más continuidad, pero no la tuve. Volví a jugar como un mes después, con Dock Sud por Copa Argentina. Esperaba jugar más pero sabía que había hecho un buen partido y eso me tranquilizaba. Obvio que la calentura está, porque uno quiere jugar siempre. Acaté la orden, por supuesto, pero lo que me pasó fue raro. El domingo jugué con River y el viernes siguiente jugué en reserva con Patronato, no sé si habrá algún antecedente así. A Mariano Gómez le pasó algo parecido: debutó en primera y al otro día jugó en reserva con nosotros".

* "Después de ese partido no le dí mucha pelota al celular, se me amontonaron los mensajes y traté de contestar la mayoría. Sobre el interés que hubo por parte de River, me hizo sentir bien. Que el mejor técnico de Argentina y seguramente entre los mejores de América y del mundo, como Gallardo, se haya fijado en mí, me motiva. Pero estoy tranquilo porque es algo que está en el aire, no es nada concreto. Fue un rumor y no puedo desconocer que me encantó".

* "Alguien muy importante en mi carrera y en mi vida fue el Moro Romero, que me trajo a Unión y le debo todo, me trajo de Villa Ocampo a Santa Fe y fue mi segundo papá".

* "Jorge y Mary, los cocineros de la pensión, me marcaron porque me apoyaron mucho. Me rompí los ligamentos, estuve once meses sin jugar, no podía volverme a Villa Ocampo y me contuvieron, mis padres tampoco podían venir para acá, pero estaban ellos para cuidarme. Les debo la camiseta".

* "El día de River, vamos a la charla y me toca Franco Calderón la pierna y me dice al oido: 'Vas a jugar'. Estuve ansioso, quería que arranque el partido porque se hace larga la espera, pero estuve mejor de lo que esperaba en el sentido de la ansiedad y los nervios. Caí que iba a jugar contra este River, cuando estábamos por entrar a la cancha y los veo pasar a Pratto, Scocco, Quintero, que estaban en el banco. Ahí caí. Después, mucho no pensaba, le perdés el respeto en el buen sentido".

* "Soy medio picante o me hago el picante, lo quise buscar un par de veces a Casco y estaba frío, no me decía nada... Si a mí me lo hacen, se me suelta la cadena enseguida (risas). La primera pelota que toqué lo hice bien y ahí agarré confianza. Después del partido charlé con De la Cruz y me dijo: 'Nosotros no sabíamos quién mierda eras vos!... Y ahí fue que vino Montiel y le pregunté qué había pasado, porque se lesionó y le pedí el cambio de la camiseta. Golpeó la puerta del vestuario, pidió que me busquen y me dio la camiseta y se llevó la mía... No sé qué habrá hecho con mi camiseta, pero se la llevó... Me quedó la del primer tiempo. La voy a encuadrar y se la llevaré a mis viejos, pero todavía no pude viajar a verlos".

* "Muchas charlas no tuvimos con Azconzábal, pero por lo que se habló tienen una linda idea de juego, diferente a Madelón, que era 4-4-2 bien plantado y riguroso. El Vasco quiere ser un poco más ofensivo y me conviene por mis características. Tendré que aprovecharlo al máximo si se da la oportunidad. Que sea del estilo de juego de Azconzábal es algo bueno, pero que tengo que demostrar y ganarme el lugar día a día".