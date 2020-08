https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cruces por la cuarentena y la salud de los argentinos Macri confirmó el llamado con Fernández pero negó la versión del actual presidente

Días atrás el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista radial a un medio porteño y aseguró que "al día siguiente que decreté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y me recomendó que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tuvieran que morirse".

Estos dichos encendieron aún más la polémica instalada entre el gobierno y Juntos Por el Cambio y este lunes Mauricio Macri, salió a aclarar lo sucedido. En primer lugar, el ex Jefe de Estado confirmó la existencia de esa comunicación. "Es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo", publicó en sus redes sociales.

Sin embargo el ex presidente aclaró: "Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días".

"En estos meses decidí hacer pocas declaraciones públicas, por respeto al nuevo gobierno y para darle tiempo a asentarse. Hoy, sin embargo, me veo obligado a aclarar la verdad de aquella conversación, porque valoro mi palabra. Siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera", agregó.

"Quiero recordarle al Presidente que nada es más importante para un dirigente político –y sobre todo para un presidente– que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro", señaló Macri.

