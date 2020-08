La radiografía del director regional de Salud sobre el avance del Covid en el Gran Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aparecieron casos en Alto Verde, Santo Tomé y van a hisopar en barrio Yapeyú. El aislamiento de Monte Vera da resultados positivos. "En la ciudad de Santa Fe, gran parte de la población no cumple con los cuidados", advirtió Rodolfo Roselli.

El incremento de casos positivos de Covid-19 en la provincia y, en particular, en el Gran Santa Fe, es seguido de cerca por las autoridades sanitarias santafesinas, que insisten con solicitar a la población que tome los recaudos necesarios y acate las indicaciones de cuidados personales para evitar la propagación del virus que provocó la pandemia.

Tras el fin de semana, la ciudad alcanzó los 215 contagios desde el inicio de la pandemia al confirmar otras 18 personas con el virus. Además, dentro de la región, hubo 12 confirmados en Esperanza, 5 en Coronda, 5 en Santo Tomé, y 1 en Monte Vera y Rafaela. La localidad de San Jerónimo Norte registró 3 contagios por primera vez, todos con nexo confirmado, según la municipalidad.

En el distrito costero de Alto Verde el virus llegó a los trabajadores del Centro de Salud y las autoridades debieron cerrarlo sin poder brindar este servicio a los pobladores. "En los últimos tiempos detectamos 6 casos positivos en la población del distrito y otros 2 casos en trabajadores del Centro de Salud, lo que suma un total de 8 casos", precisó el director de la Región Santa Fe del Ministerio de Salud, Rodolfo Roselli. Además, "hay otros 7 casos sospechosos, varios de ellos sintomáticos, que fueron hisopados entre el sábado y el lunes, y estamos a la espera de los resultados".

El Centro de Salud de Alto Verde funciona las 24 horas y debió permanecer cerrado durante el fin de semana. Este lunes reabrió con un horario de atención reducido. "Hubo que aislar a todo el personal. Este lunes lo reabrimos sólo de 8 a 16 horas. Y en la medida que se vaya dando el alta epidemiológica al personal se irá reintegrando y, en forma progresiva, las actividades se irán normalizando".

-¿Cuál es la situación hoy en Alto Verde?

-El epicentro fue en el Centro de Salud. El resto de la población debe quedarse tranquila, porque se hizo la correspondiente desinfección y se reinició la actividad con personal nuevo, que no estuvo vinculado a los trabajadores con covid-19.

-Este domingo se informó la muerte de dos personas en Santo Tomé, ¿les preocupa en particular lo que ocurre en esta ciudad del Gran Santa Fe?

-Santo Tomé no cumple ningún rasgo especial, en el marco de la problemática general. Se han dado estos casos en una institución (el sanatorio de la ciudad) que ya están siendo evaluados y se está trabajando en ello.

Cabe mencionar que el sanatorio Servicios Médicos es el único de la vecina ciudad de Santo Tomé. Allí se detectaron 3 casos positivos de Covid-19 en trabajadores y además hubo fallecimientos de pacientes durante el fin de semana.

-Pasó la primera semana de aislamiento de Monte Vera, ¿se logró contener la propagación del virus?

-Se ha logrado reducir la intensidad. Hay escasa cantidad de casos positivos. Vemos que la situación se pudo contener y estabilizar, por lo que entendemos que ha sido efectivo el bloqueo, ya que se ha logrado reducir significativamente la cantidad de casos (1 positivo en el reporte epidemiológico del domingo).

-Sobre el cierre de la semana pasada se habló de la posibilidad de una restricción de actividades en la ciudad, ¿cómo califica la situación en general en el Gran Santa Fe al día de hoy?

-La falta de controles y de cuidados es una preocupación que nos tiene en vilo a todos. En lo personal, creo que falta una mayor presencia de los organismos de control. En estos momentos, la situación de restricción y cambio de fase se evalúa diariamente. Pero independientemente de ello, creo que se hace necesaria una mayor presencia de organismos de control.

-¿Mayor presencia de fuerzas de seguridad o de los municipios?

-El gobierno (provincial) delega en los municipios esa facultad. Son los municipios y comunas los que deben llevar adelante estas políticas de control para garantizar los cuidados, el distanciamiento, la no realización de reuniones sociales y familiares; que se cumplan los protocolos que elaboró el gobierno en este sentido.

En ese sentido, Roselli advirtió: "Uno ve en la ciudad de Santa Fe, que gran parte de la población no cumple las medidas de protección y los cuidados: el uso del tapabocas, la distancia social. Se ven reuniones grupales en parques y playas, comparten bebidas, mates". Por ello, "le pedimos a la población que colabore y sea protagonista, porque vemos que lo que se pide no está dando resultado, ya que no habrá estrategia sanitaria que de resultados si el protagonismo no lo tiene la gente" Y en el mismo sentido insistió: "Le pedimos a los organismos de control que colaboren y tengan presencia".

Director de la Región Santa Fe del Ministerio de Salud, Rodolfo Roselli. Foto: Guillermo Di Salvatore

Hisopados en Yapeyú

"Seguimos trabajando en la búsqueda activa de casos de covid-19 con el plan Detectar. Mañana (martes) estaremos en barrio Yapeyú", anticipó el director regional de Salud, Rodolfo Roselli.

Preocupación por la situación en Esperanza

"Esta tarde (lunes) vamos a mantener una reunión con todos los integrantes del Comité de Crisis del departamento Las Colonias, porque nos preocupa la situación que se ha iniciado en esa zona, fundamentalmente en la localidad de Esperanza", advirtió el director de la Región Santa Fe del Ministerio de Salud, Rodolfo Roselli.

"Van a participar del encuentro el senador (Rubén Pirola), la intendenta de Esperanza (Ana María Meiners), y las autoridades de Salud", agregó Roselli.

Cabe mencionar que según el último reporte epidemiológico se confirmaron 12 nuevos casos positivos de covid-19 en Esperanza.

La intendenta de la ciudad de Santo Tomé, Daniela Questa, dijo que se está aguardando un informe elaborado por las autoridades sanitarias provinciales para contar con información precisa sobre la situación que se dio en el único sanatorio de dicha ciudad. Desde el municipio esperaban contar con dicha información en el transcurso de este lunes por la tarde. Para luego tomar decisiones al respecto.

"Queremos quedarnos tranquilos de que la situación está controlada, sobre todo porque es el único sanatorio que tenemos y porque además atiende a unos 8 mil pacientes de Pami", dijo Questa, quien luego aclaró que "los fallecimientos se dieron allí porque es el único sanatorio de la ciudad, porque si hubiese otro seguramente no estarían concentrados todos los casos allí".

"De todos modos, está claro que la solución es que circulemos menos, y ello no lo resuelve un decreto", reflexionó la intendenta santotomesina. "Y hay un decreto que dice que no hay que salir sin tapabocas y la gente sale sin tapabocas".

"Estamos en comunicación permanente con el Ministerio de Salud para evaluar la situación", finalizó Questa, "ya que es la autoridad sanitaria quien se ocupa de la situación del sanatorio".