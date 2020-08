Scola se prepara para el debut en Varese por la Supercopa de Básquetbol de Italia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El capitán del seleccionado argentino tendrá su primer partido con su flamante equipo ante Armani Milano, el club del que procede y al que defendió durante la pasada temporada.

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino de básquetbol, debutará en el Varese por la Supercopa de Italia el sábado próximo, a las 14 de Argentina, luego de que la organización definiera los horarios para la competencia que marcará la reanudación tras la interrupción por el coronavirus.

El ala pivote, de 40 años, tendrá su primer partido con su flamante equipo ante Armani Milano, el club del que procede y al que defendió durante la pasada temporada.

Luego, el ex jugador de Toronto Raptors, Houston Rockets, Indiana Pacers, Brooklyn Nets y Phoenix Suns, todos de la NBA, disputará su segundo cotejo ante Brescia, en condición de visitante, el martes 1 de septiembre, desde las 15.30 hora argentina.

Por la tercera fecha del grupo A, Varese se medirá como local ante San Bernardo Cantú, el viernes 4 del mes entrante, según reflejó el sitio especializado Sportando.

Las revanchas del flamante equipo de Scola se celebrarán ante San Bernardo Cantú (7 de septiembre), Armani Milano (10 de septiembre) y Brescia (13 de septiembre), respectivamente.

Por su lado, Victoria Pesaro, con los concursos del santafesino Carlos Delfino (ex Milwaukee Bucks y Houston Rockets) y del cordobés Ariel Filloy (ex Atenas), tendrá su estreno ante Brindisi el jueves 3 de septiembre, en cotejo de la sección D.

Por último, en partido por la zona C y que se llevará a cabo este domingo, a las 16, Trieste, con el base cordobés Juan Manuel Fernández (ex Obras Basket), se enfrentará a Trentino, que mostrará en sus filas al armador bonaerense Andrés 'Toto' Forray (ex Banco Provincia).

También el domingo, pero desde las 14, Reyer Venezia, con el concurso del alero bahiense Bruno Cerella, se topará con Treviso Basket.

Con información de Télam