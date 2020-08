https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No solo fue su primer examen final en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, no solo fue de manera virtual -como los demás alumnos- y no solo se sacó un 10 como seguramente habrá ocurrido en algún otro caso.

Alguna vez Alejo Mugarza, que ahora como otros estudiantes lo publicó en redes sociales, podrá contar -cuando pasen los años- que a su primera materia de abogacía la rindió en su casa, ante una pantalla, se sacó un diez y al examen se lo tomó la vicegobernadora Alejandra Rodenas.